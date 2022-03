Barral: «Aduriz tiene más mérito porque se retiró en Primera»

David Barral (10-5-83) es la estrella más mediática del DUX Internacional, próximo rival del Bilbao Athletic este domingo (12 h.) en las instalaciones de Lezama. En su currículum, el pizpireto delantero de San Fernando, que suma 7 goles en 21 partidos este curso tras marcar al Zamora CF la pasada jornada, puede presumir de su tránsito por Real Madrid, Fuenlabrada, Sporting, Levante, Granada, Apoel de Chipre, Cádiz, Racing, el Orduspor turco, o el Tokushima Vortis de Japón antes de desembarcar en el DUX, donde es feliz prolongando su vida deportiva hasta que el cuerpo aguante. Los veranos los pasa en las playas de Cádiz: «Recuerdo un gol que marqué en San Mamés con el Levante y lo tengo en el recuerdo porque es un estadio digno de grandes futbolistas», lanza el ariete, que también eliminó al Athletic en la Europa League en las filas del Apoel en 2017, siempre campechano y vital, en una entrevista en El Correo. «Mientras me siga encontrando muy bien futbolísticamente tendré que seguir dando guerra», señala a sus 38 años.

- Siete goles en 21 partidos con el DUX en la Primera RFEF, no está nada mal...

-No, disfruto del día a día, no me fijo en los goles porque el equipo, entre comillas. No depende de mis goles porque los estamos marcando todos los jugadores del equipo. Llevamos un promedio bastante bueno en este sentido y nos centramos en conseguir puntos sea como sea.

- Un DUX con ciertos apuros, en el puesto 14, con 35 puntos, apretados por detrás con Bilbao Athletic y Talavera al acecho para salvar la categoría.

-Sí, somos un equipo muy humilde, que no tiene recursos económicos para poder fichar jugadores elegidos y eso, a la larga, el equipo lo nota. Estamos ahí, luchando con los equipos de abajo.

- ¿La decisión de fichar por el DUX viene promovida porque tu núcleo familiar es natural de Madrid?

-Sí, ya tenía pensado quedarme con la familia en Madrid porque mi mujer es de aquí y olvidarme de irme fuera de casa. Me salió la opción del DUX, hablé con el entrenador y estoy encantado de poder jugar aquí, donde me formé seis años en la cantera del Real Madrid.

- Con su técnico, Alfredo Santa Elena, excentrocampista del Atlético de Madrid, no llegó a coincidir en el final de su carrera futbolística con los inicios de la suya...

-No, él es de otra época, ni siquiera al final de su carrera, cuando yo empezaba en la élite. Es mucho más mayor.

- Es curioso que nunca ha jugado en ningún equipo vasco. ¿Hubo alguna negociación o posibilidad?

-Sí, tuve la oportunidad de fuchar por Osasuna varias veces, pero no se pudo concretar el contrato. Sí que varias veces negocié con el club rojillo. Al final no llegamos a buen puerto.

- Este domingo vuelve a Lezama, donde ya jugó con el Racing de Santander en Segunda B ante el Bilbao Athletic y se entrenó ene sus instalaciones en febrero de 2017, antes de eliminar en los dieciseisavos de final a los leones en Europa League...

-Sí, con el Racing y he entrenado también porque nos jugamos el pase a octavos de la Europa League contra el Athletic estando en el Apoel de Nicosia, cuando jugamos en San Mamés (3-2, después 2-0 en Nicosia).

- Y ha actuado, además, en el antiguo y en el nuevo San Mamés.

-Sí, en los dos. Recuerdo que en el nuevo al poco tiempo de inaugurarse, pocos partidos después, recuerdo un gol que marqué allí con el Levante. Lo tengo muy presente porque es un estadio digno de grandes futbolistas y de grandes partidos.

- ¿Qué conoce del Bilbao Athletic, el rival del domingo en Lezama?

-Del filial no sé mucho. Intento desconectar cuando llego a casa y no estoy muy puesto en el equipo. El míster todavía no nos ha puesto vídeos sobre el partido más seriamente. Aunque conocemos cómo son los filiales, y la predisposición de sus chicos, que tienen calidad y ganas de demostrar para subir al primer equipo. Les conozco algo de la ida, que jugamos ante ellos en casa, aunque han cambiado bastante con nuevo entrenador y algunos jugadores. Sabemos de la dificultad de jugar contra ellos.

- Ha comentado alguna vez que el Sporting es el equipo de su vida, ¿por qué?

-Hombre, jugué seis temporadas, fueron seis temporadas espectaculares, bonitas. Fue el club que prácticamente me hizo futbolista y se lo debo todo. Fue el equipo donde más éxitos conseguí.

- ¿Y esto de haber salido posteriormente en experiencias en Japón, Chipre o Turquía marca mucho a Barral?

-Fueron experiencias bonitas porque jugar en el extranjero siempre enriquece, pero como jugar en España no hay nada. No hay ningún país, ni ningún método que jugar en España.

- ¿Lo de fichar por el DUX con criptomonedas, por un convenio con una empresa internacional, es una extravagancia?

-Sí, era por un convenido de una empresa con el DUX por el que me metieron a mí por medio. Se hizo efectivo a través de eso, pero yo cobro en euros con transferencia normal bancaria.

- Esta semana se ha hecho viral una foto suya extendida en las redes sociales de celebración en el vestuario tras noquear al Zamora en la que aparece Barral desnudo con la única protección de una espinillera de Cristiano Ronaldo... ¿Cuál fue la trastienda?

-Sabía que esa foto en iba a tener mucha repercusión... Estaba prácticamente en pelotas, me cogió en ese momento así. El equipo quería celebrar la victoria en el vestuario cuando justo estaba a punto de meterme en la ducha. Y me dije: me tapo con esto mismo, que era una espinillera con la foto de Cristiano Ronaldo, que era mía. Tengo un montón de espinilleras, aunque justo ese día llevaba esa. No soy muy supersticioso...

- Con 38 años. Barral sigue a tope, marcando goles y siendo importante en el equipo. ¿Cuál es el secreto para esta longevidad?

-Pues no perder nunca la ilusión, seguir con las mismas ganas de siempre y hombre, lógicamente, buenas condiciones. Cuando vea que mis condiciones físicas no den para más, tendré que dejarlo, pero mientras me siga encontrando muy bien futbolísticamente tendré que seguir dando guerra.

- Va a superar a Aduriz en el Athletic que se retiró, por la cadera, con 39 años...

-Sí, pero igual jugar en Segunda es más fácil y puedes alargarlo más que en Primera. Lo que es difícil de alargarlo es en Primera, como hizo Aduriz. Él tiene más mérito. También es verdad que es más sencillo en el club de tu vida, como puede ser que el Athletic con Aduriz, pueda mantenerlo más años por ese sentimiento especial. Ocurre también con Joaquín en el Betis. Los jugadores de club pueden durar más años que los que no son de club. A un jugador que está de paso sólo se le mide por el rendimiento.

- ¿A qué tiene que tener cuidado el Bilbao Athletic de este DUX el domingo en Lezama?

-Que venimos necesitados de puntos, que queremos conservar la salvación cuanto antes mejor, y que somos un equipo ambicioso.

- ¿Su compañero Bonaldo, mediocentro brasileño, es tan bueno como dicen?

-El chaval, la verdad, es que lo está haciendo muy bien, marcando goles siendo mediocentro porque llega muy bien al área, está rindiendo bastante bien.