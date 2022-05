Bilbao Athletic-Calahorra | Domingo a las 17.00 horas Docampo: «Luis Bilbao me pareció un animal en Calahorra» El técnico basauritarra, con pasado en Lezama, ha entrenado también desde 2012 en Bielorrusia, Qatar, Arabia Saudí y Ucrania. «Si me hubiera quedado en Bilbao, no tendría tantas puertas abiertas», señala antes de medirse al Bilbao Athletic a los mandos del equipo riojano

El CD Calahorra apostaba para dirigir su ambicioso proyecto por el técnico basauritara Eduardo Docampo (26-5-74), que ha entrenado en el extranjero desde 2012 como formador de jóvenes valores y en banquillos de empaque internacional. Ha ejercido otras funciones como la dirección deportiva en países como Rusia, Qatar, Ucrania o Bielorrusia. Maneja este curso a gente conocida en Lezama como Tarsi Aguado, Zabaleta o Jon Madrazo. Este domingo regresa a la factoría rojiblanca para medirse al Bilbao Athletic (17 h.): «Estuve cinco años muy buenos en sus inferiores, aprendí muchísimo, aunque de los compañeros de los que estuve allí no sé si queda alguno», lanza en una entrevista a EL CORREO.

- Nueve años después, Docampo, todo un trotamundos, regresaba a España el pasado verano para asumir las riendas del CD Calahorra. A sus 47 años, el técnico vizcaíno que se formase en las categorías inferiores de la cantera de Lezama, suplía a Diego Martínez en el banquillo de La Planilla. ¿Por qué?

-Porque acababa mi contrato que tenía en el UFA, no tenía nada, es el fútbol. Me vino la oferta del Calahorra y me vine y acerté porque es una oportunidad de que me conozcan en España, en una buena categoría, muy interesante, un buen reto.

- Y su equipo es décimo, mucho mejor de lo esperado en una Primera RFEF tan dura. La temporada de su Calahorra es más que notable en una categoría tan exigente

-El director deportivo me dijo que el objetivo era mantener la categoría y que sería difícil porque bajaban seis equipos y con una salvajada de equipos con muchos mayores presupuestos. Había que buscar esos cinco equipos que debían quedar por detrás. Lo hemos conseguido a falta de cuatro partidos y ya a falta de doce veíamos cerca el objetivo, con cierta tranquilidad e incluso si llegamos a ganar al DUX estábamos cerca de posiciones de playoff.

- En su hoja de servicios: inferiores del Athletic entre 2007 y 2012 antes de coger el petate y enrolarse en el prestigioso Rubin Kazan de Rusia, como responsable de su Academia de 2012 a 2017 y director de Metodología, junto a los extécnicos de Lezama Vicen Gómez y Pinedo. Pasó por la selección de Bielorrusia de 2015 a 2017, por el Al Ahí Saudi hasta 2018, Dinamo de Kiev, en la Premier de Ucrania, de 2018 a 2019. Vuelta al Rubin Kazan en 2019 como asistente de Sharonov, y una última aventura en el seno del FC UFA, de la Premier de Rusia el curso pasado. Casi nada... ¿Se imaginaba una experiencia fuera tan larga?

-No, no, he estado nueve años. Me fui en 2012 y cuanto te vas lo haces para probar, pero una vez que te abres una puerta, se abre otra y otra, y la verdad es que he estado muy a gusto. Ha sido una experiencia muy bonita. Si me hubiera quedado en Bilbao, no las habría tenido abiertas. Ahora, sí hay opciones puedo salir a otro sitio del mundo. Aprendes cosas, te relacionas con mucha gente, conoces a mucha gente. Todo muy agradable.

- ¿Qué nivel tiene la Primera RFEF respecto a los países donde ha ejercido?

-Te diría que algunos equipos como Deportivo, Racing, Racing de Ferrol o UD Logroñés, y algunos del grupo 2, que hay equipos de la Primera División rusa que no dan ese nivel y en Ucrania, menos. Y en Arabia Saudí porque hay jugadores extranjeros que vienen que ganan mucho dinero, pero también es otro tipo de fútbol más anárquico y que técnicamente son peores. Recuerdo que en Ucrania te enfrentabas con el Dínamo de Kiev ante equipos que no se mantendrían en Segunda en España.

- ¿Qué vinculaciones mantiene con Ucrania con la guerra?

-Tengo a amigos y compañeros con los que he trabajado allí en el Dinamo de Kiev. La mayoría de los que conozco están relacionadas con el fútbol y están de gira fuera para conseguir recursos para Ucrania, con amistosos entrenando en Rumanía.

- ¿Le han llamado jugadores para venir a España?

No, esperaban que no fuese para largo... Están en dinámica de ayudar a su país o en el ejército. Los que salen es para recaudar fondos. Son muy patriotas. Hay algunos jugadores que, por calidad, sí podrían jugar en España e Italia en Primera.

- El domingo regresa a Lezama (17 h.) para cruzarse ante el Bilbao Athletic después de tantos años. ¿Es especial o ya no?

Especial porque soy aficionado del Athletic, está claro, de Bilbao. Van a ir muchos amigos y familia a verme y en eso es especial. Es un campazo ante un equipo con jugadores muy buenos como tiene el Bilbao Athletic. Es un tema de cariño. Estuve cinco años muy buenos en sus inferiores, aprendí muchísimo, aunque de los compañeros de los que estuve allí no sé si queda alguno, aunque sí los delegados, que son los que más duran.

- Un Calahorra, décimo, que no se juega nada... ¿Cómo se motiva en estas circunstancias en los cuatro partidos que restan?

-Los jugadores tienen el estímulo personal de deportistas y cada uno tiene sus aspiraciones. La Federación, en el reparto de dinero, tiene en cuenta la posición en la tabla. Siempre hay incentivos como una plaza para jugar la Copa del Rey, que está por decidir. Y por otra parte, de escaparate para los jugadores para la próxima temporada.

- Un Bilbao Athletic que ha mejorado mucho en esta segunda vuelta. ¿Qué le parece, le ha sorprendido este curso tan irregular?

-Tiene jugadores de talento y sorprendió quizás el inicio de temporada porque tiene plantilla para estar más arriba. Lo que sucede ahí, con lesiones y demás, no lo sé, pero ahora está muy fuerte. Les vi en directo ante la SD Logroñés y los primeros quince minutos fueron arrolladores. Es un filial que puede jugar a esas intensidades, esos ritmos y con gente de calidad pensando en lo que les puede deparar el futuro.

- ¿Qué jugadores le parecen interesantes para subir al primer equipo como especialista en cantera?

-Ahora mismo los dos extremos, Luis Bilbao y Malcom, son los que destacan. Luis Bilbao jugó en Calahorra en uno de sus primeros partidos en Primera RFEF y me dije ¡vaya animal! No le conocía y me pareció muy dinámico. Gerenabarrena también debutó ante nosotros y me gustó muchísimo. Son jugadores con mucha proyección.

- ¿No se resiente el filial sin que juegue Nico Serrano?

-Son decisiones que se toman. Es difícil de gestionar el subir y bajar.

- Algunos del filial como Paredes y Kortazar han pasado por sus manos en las categorías inferiores...

Con los del 98 y 99 que entrené en Alevines, sí. A Rementeria le tuve en el Alevín, a Kortazar que está lesionado, también; San Bartolomé estuvo más en el otro equipo, aunque entrenamos juntos y con algunos como Ander Iru, que le tuve de portero, y con Paredes, Álvaro Núñez y Zarraga. Es bonito verlos ahora a algunos ya en Primera y dices. ¡Qué lejos queda!

- ¿Qué tal andan sus jugadores Tarsi Aguado, Zabaleta y Madrazo? ¿Les ve más motivados esta semana?

-Muy bien, trabajan muy bien, están fuertes y son chavales que se han salido esta temporada. Irán motivados, supongo, por regresar a jugar a casa y esperemos que sea una motivación buena que te hace jugar un gran partido.

- Acaba contrato el 30 de junio. ¿Cómo se plantea el futuro, le han propuesto seguir en el Calahorra?

-Veremos a ver. Me han propuesto seguir, pero vamos a esperar un poquito para decidir qué hacer.

- ¿Le ha tentado alguno de los candidatos a la presidencia del Athletic?

-No creo que lo hagan. Imagino que cambiarán técnicos en Lezama, pero estoy un poco olvidado...