«El equipo necesitaba un triunfo contundente», asegura Patxi Salinas

«Eran muchos partidos ya sin ganar, el último fue al UD Logroñés; los tres puntos nos van a dar mucha moral, cogemos a la gente que estaba por delante de nosotros y ya te ves casi fuera del descenso», señala Patxi Salinas tras noquear 3-0 al Extremadura, que venía en cuadro a Lezama y que también está involucrado de lleno en el lote de los conjuntos que buscan la salvación de la categoría de la Primera RFEF como Valladolid Promesas, Zamora o Talavera.

Salinas, satisfecho por el rendimiento de sus jugadores, estima que pasar el trámite del envite ante el equipo extremeño era fundamental: «Un partido importante, ya dijimos que el punto de Calahora sería bueno si ganábamos al Extremadura. El equipo ha hecho un esfuerzo brutal, con ocasiones de gol y a un ritmo alto, que es lo que queremos». No obstante, la lucha será cerrada en las próximas jornadas, con mucha igualdad en el sótano de esta exigente Primera RFEF: «Contentos, pero hay que seguir. Necesitaba el equipo un triunfo contundente y con buen juego. A descansar que el martes tenemos otra pelea grande (ante la Cultural Leonesa). Para hacer buenos los puntos hay que seguir ganando», desliza.

El técnico de San Adrián narra la película del encuentro: «Un partido que sabíamos que teníamos que tener tranquilidad y paciencia, que el partido se les iba a hacer largo a ellos. Venían con muchos cambios, con gente muy joven y éramos conscientes de que debíamos circular rápido el balón y esperar a que llegase el gol». Esa fue la fórmula empleada por el filial para no dejarse sorprender: «Darle un ritmo alto y, al encontrar el gol, ha sido más fácil; con el segundo ha llegado la tranquilidad», señala.

Salinas, que felicitó uno a uno a los jugadores del Extremadura al término del partido, se solidariza con su contexto de precariedad financiera que entiende por haberla sufrido en alguna de sus etapas anteriores como entrenador: «He vivido situaciones parecidas. He ido a un playoff de ascenso con un equipo sin tener hotel, que tienes que dormir en la calle o buscarte la vida hasta el día siguiente, o no tenías para cenar», relata serio y continúa con su exposición: «Como he vivido eso, valoro mucho lo que tenemos nosotros y me pongo en la piel del Extremadura. Les hemos ido a felicitar porque el mérito es brutal, son chavales que suben y saben las circunstancia a las que vienen a jugar un partido», recuerda con empatía. Un Extremadura que la jornada anterior dio la machada venciendo en Irún al Real Unión y por eso les han denominado como los '14 héroes', que han corroborado en el césped de Lezama: «Nos han puesto las cosas muy difíciles. En el primer tiempo nos han hecho hacer un esfuerzo brutal, han aguantado el tipo. Hasta el primer gol nos costó, aunque fuimos superiores. Han peleado como jabatos y lo único que puedo dedir es que chapó por ellos», zanja.