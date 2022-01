El Extremadura acudirá a Lezama con sólo dos jugadores de la primera plantilla

El UD Extremadura, en pleno proceso de demolición, salvo un volantazo inesperado, se presentará este sábado en las instalaciones de Lezama (19 h.) para enfrentarse ante el Bilbao Athletic con un planel muy diezmado, calcado a los que ganaron contra todo pronóstico ante el Real Unión en el Stadium Gal la pasada jornada. Sólo sobreviven de la primera plantilla que arrancó la temporada el portero Casto Espinosa, de 39 años, que defendiera el arco de Betis, UD Las Palmas y Almería, y el defensa central Jorge Morcillo, de 35 años, ex de Alcoyano, Alavés, Rayo Vallecano o Almería. El resto promociona de manera obligada y precipitada del filial del conjunto azulgrana ante la fuga de todos los demás futbolistas profesionales en busca de nuevos destinos empujados por los impagos y por la delicada situación financiera en el Franciso de la Hera. Una cita muy importante para el equipo de Patxi Salinas, que necesita vencer después de trece jornadas sin sumar de tres en tres apuntalado por el delantero del Sestao River, Aritz Pascual.

A los que empujan de la nave les ha bautizado la prensa de Almendralejo como los '14 héroes de Irún' por su machada, con tres puntos vitales que le dejan con 17 puntos, en el puesto 16 de la Primera RFEF, primer puesto de descenso, con tres puntos más que los cachorros, penúltimos en el escalón 19, con 14 puntos. Por tanto, la papeleta de su técnico, Manuel Mosquera, es monumental. Deberán tirar de orgullo y casta de pertenencia a unos colores como ya lo hicieran en Irún. En el Gal subieron doce chicos del segundo equipo, que milita en la Tercera RFEF, puesto noveno muy alejado del Diocesano y Trujillo que comandan la clasificación. Ante los cachorros se apuntalarán por algún juvenil más para sortear cualquier eventualidad. No hay más madera ni liquidez para fichaje alguno. Los últimos tres futbolistas en abandonar la caseta de la UD Extremadura tras la desbandada generalizada, han sido Álex Ligero, que se ha marchado, el delantero Víctor Villacañas, ex del Barakaldo, que pidió la cuenta para buscarse la vida, y Fran Sandaza, que lesionado no entrará en la rueda para Lezama.

Paralelamente a la precariedad deportiva, el club pende de un hilo en los despachos. En el Extremadura, que al parecer había seducido a un grupo inversor que puede inyectar liquidez al club, se abre la fase de liquidación del concurso de acreedores en el que estaba inmerso el club de Almendralejo. La jueza que lleva el caso, dictaminaba este miércoles liquidar la sociedad después de que no haya llegado, de momento, el dinero prometido. La entidad se encomienda al plazo de cinco días para reclamar a la jueza una moratoria desesperada mientras cristaliza el supuesto interés de un grupo inversor que amortigue los pagos obligatorios que más urgen, como los abonos a los demandandes. El club que preside, Manuel Franganillo, alega para evitar su liquidación las negociaciones que mantiene con un grupo inversor, representado en Javier Páez y Daniel Moreno. Paralelamente, este grupo negocia, además, con la AFE el pago y la posible reducción de la deuda que mantiene el club azulgrana con muchos de los jugadores de la plantilla que se han marchado en este enero aprovechando la ventana del mercado inviernal aburridos después de varios meses sin percibir sus emolumentos.