Goti pide paso

Mikel Goti se relanza en el Bilbao Athletic. Ha pasado del fondo del banquillo, de donde sólo había intervenido en 13 de 22 partidos, a ser titular ante el Rayo Majadahonda cuajando un excelente encuentro en el Cerro del Espino (1-1) el pasado domingo, y marcar uno de los goles al Valladolid Promesas (3-0), saliendo en la segunda parte y contibuyendo decisivamente a noquear al filial blanquivioleta.

Goti, de sólo 19 años, se revaloriza y pide paso a Patxi Salinas en un Bilbao Athletic con la flecha hacia arriba, que se ha impulsado las tres últimas jornadas conquistando siete puntos nueve posibles. Una de las razones principales obedece al juego diferencial de extremos profundos al que han contribuido Luis Bilbao, Malcom Ares y el propio Goti, con Nico Serrano ya asentado en los planes de Marcelino García Toral con el primer equipo, y Jon Cabo, otro futbolista de enorme potencial, aguardando su turno en la reserva para que el nivel no descienda ni un milímetro en el tramo decisivo en el que se sumergen de esta traicionera Primera RFEF.

Goti (23-5-2002) saltaba al verde del Campo 2 de Lezama este viernes por la noche en el minuto 53 por Aritz Pascual, Luis Bilbao pasada a actuar de 9, con Malcom por la izquierda y el extremo de Gorliz por el pasillo derecho del ataque. En el 68, Urain suplía a Luis Bilbao para ejercer de delantero de referencia. En el minuto 75, Goti se colaba como un puñal en diagonal por el perfil derecho, se apoyaba en Rementeria, le devolvía la pared, se internaba hasta la frontal y de zurda batía de rosca a Aceves con clase y determinación. Suponía el 3-0 y la sentencia definitiva para sumar tres puntos reparadores.

A partir de ahí, Goti, crecido, reclamaba el cuero a sus compañeros para combinar en tres cuartas partes de la cancha. El mediapunta de Gorliz, que puede desenvolverse por varias posiciones se ha formando en la factoría rojiblanca desde el Alevín D, escalando cada curso por su estructura hasta el Juvenil de Honor (23 partidos y 8 goles) y Basconia (25 y 6 tantos). Comparado con Fran Yeste por su zurda de seda y considerado una de las perlas de Lezama por su depurada técnica, de Goti se espera que termine de catapultarse en el Bilbao Athletic.

Patxi Salinas se congratula de que se vayan sumando piezas a su esquema de derriben la puerta. La presión que ha supuesto los promocionados del Basconia (Gerenabarrena, Chasco, Malcom y Luis Bilbao) han activado al resto. La calidad va de serie: «La competencia es buena, sobre todo por los que no han jugado ante el Valladolid Promesas. Son fundamentales los 23, todos estamos remando en ese barco, tenenos que remar los 23. El bloque está muy enchufado, el que sale lo hace con un carácter y una agresividad brutal. Sé que es difícil para el que no ha jugado, pero el próximo domingo (ante Unionistas en Salamanca) puede tener su oportunidad», alerta para estimular a sus jóvenes pupilos. «Hay que seguir, son gente de 20 años, hay que meter un ritmo intenso al cuerpo de los chicos; tenemos que agotar al contrario y que no piense», remata el técnico de San Adrián en el afán de escalar puestos para mantener la categoría, una máxima para asentar la cantera del Athletic entre lo más granado de la Primera RFEF. Goti se ha subido al barco.