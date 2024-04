Los grandes protagonistas del ascenso del Bilbao Athletic

Por mucho que la función principal de los filiales sea la formación de jóvenes futbolistas que, en un futuro, puedan dar el salto al primer equipo, los éxitos deportivos de los mismos son importantes para que sus jugadores se vean inmersos en una buena dinámica, se armen de confianza y puedan mostrar su calidad y talento con mayor desparpajo. La brillante temporada del Bilbao Athletic de Carlos Gurpegui ha servido para que muchos de sus componentes se reivindiquen, den un paso al frente y estén a las puertas del profesionalismo. En concreto, hay siete nombres propios que apuntan a realizar la pretemporada con el primer equipo el próximo curso. Son Álex Padilla, Hugo Rincón, Unai Egiluz, Adama Boiro, Mikel Jauregizar, Aingeru Olabarrieta y Urko Izeta. Aunque cabe destacar el desempeño también de Jon de Luis, Beñat Gerenabarrena e Iker Varela y la gran proyección del joven Peio Canales.

Álex Padilla, casta mexicana bajo palos

Lezama sigue fabricando grandes guardametas. Muchos de ellos brillan en categorías inferiores y cuentan con un futuro prometedor. El segundo equipo cuenta con dos porteros de mucho nivel. Son Álex Padilla y Oier Gastesi. La apuesta del club es el primero. El hispanomexicano de 20 años ha sido el habitual de la Liga y ha podido resarcirse de ese inicio de la pasada campaña cuando generó ciertas dudas. Padilla ha realizado actuaciones sobresalientes, encajando sólo diez tantos y dejando su portería a cero hasta en 17 ocasiones. De hecho, ha atraído la mirada de la selección de México Sub-23, con la que jugó un amistoso ante Argentina hace apenas un mes. Su presencia en la pretemporada con el primer equipo parece asegurada. Después habrá que esperar si su destino será continuar en el filial o salir cedido a algún equipo profesional.

Hugo Rincón, un lateral de condiciones óptimas

El nombre de Hugo Rincón lleva sonando con fuerza desde su promoción al Bilbao Athletic. Con sólo 21 años, el lateral derecho reúne unas condiciones óptimas para dar el salto a la élite en una posición dónde no hay demasiados jóvenes en Lezama. Por lo tanto, es él quién está llamado a suceder en el puesto a los De Marcos y Lekue en un futuro. El de Valtierra destaca por su proyección ofensiva, apartado en el que es muy peligroso dado a su potencia, zancada y buenas internadas con balón. De esta manera, ha conseguido marcar tres goles y dar varias asistencias este curso con el filial. Eso sí, aún debe pulir las vigilancias a su espalda en el apartado defensivo. Hizo la pretemporada con el primer equipo y ha entrado en ocho convocatorias de partidos oficiales. Sin embargo, todavía no ha debutado. Todo apunta a que el próximo curso saldrá cedido a Segunda, tras los previsibles fichajes de Gorosabel en el Athletic e Irurita para el filial.

Unai Egiluz, el 'kaiser' del Bilbao Athletic

No es habitual que el punto fuerte de un filial sea el apartado defensivo, pero este Bilbao Athletic se ha mostrado muy férreo en esta faceta, encajando sólo 16 goles en los 32 partidos que se han disputado esta temporada, hasta el momento. Si hubiera que atribuirle este mérito a un jugador, éste sería Unai Egiluz. El defensa central de 21 años ha destacado por su solidez, su fortaleza y su fuerza en los duelos, actuando como el 'kaiser' de una zaga. Jon de Luis y Aimar Duñabeitia también han brillado con mucha fuerza. Sin embargo, por quién más apuesta el club es por Egiluz. De hecho, debutó con el primer equipo en la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al Rubí y formó parte de la concentración de la final, por lo que estuvo el pasado jueves en la gabarra. Ante la salida de Peru Nolaskoain, éste podría hacerse un hueco y ser el cuarto defensa central de la plantilla, si no hay nuevas incorporaciones.

Adama Boiro, una gran apuesta del club

Esta directiva está apostando fuerte por jóvenes talentos para que se fogueen en Lezama antes de llegar a ser profesionales. A la palestra salen nombres como los de Elijah Gift, Igor Oyono y Adama Boiro. El Athletic pagó por este último su cláusula de dos millones de euros en enero a Osasuna, dejando muy claro su fe en este futbolista que brillaba en el filial rojillo. Se trata de un lateral izquierdo que es un portento físico. Atlético, potente y veloz. Además, destaca por tener un gran centro lateral en carrera, que le permitió sumar cinco asistencias en Primera Federación durante la primera vuelta en Osasuna Promesas y varias ahora en el Bilbao Athletic. Por el momento, no ha entrado en ninguna convocatoria con el primer equipo, pero la firme apuesta realizada por el club y el escaso protagonismo de Imanol García de Albéniz son indicios de que podría estar cerca.

Mikel Jauregizar, el autor de un gran salto

Hace exactamente un año, Mikel Jauregizar era un completo desconocido para la inmensa mayoría de la afición rojiblanca. El centrocampista estaba entonces en el Basconia, dónde estaba realizando una temporada excelsa, y sólo jugó 25 minutos en la última jornada de la pasada campaña en un Bilbao Athletic ya descendido. Su nombre pasaba totalmente desapercibido. Su progresión ha sido meteórica. No solo se ha convertido en un fijo del segundo equipo, sino que ha disputado siete encuentros a las órdenes de Ernesto Valverde, entre Liga y Copa del Rey. El de Bermeo destaca por su gran recorrido. Es un futbolista muy trabajador y de mucha brega en la medular, que ayuda mucho en la presión. Aunque también tiene una brillante técnica para el pase y la circulación de balón. Sin duda alguna, la gran sorpresa de Lezama este año, que podría pasar incluso a tener ficha del primer equipo.

Aingeru Olabarrieta, un joven talento que promete

Otros nombres resuenan con mucha fuerza en Lezama desde edades muy tempranas. En el caso de la generación de 2005, Peio Huestamendia, Peio Canales y Aingeru Olabarrieta apuntaban muy alto desde bien pronto. De hecho, los tres han sido asiduos en las categorías inferiores de la selección española. Los dos últimos dieron el salto desde el juvenil directamente al Bilbao Athletic y están cuajando grandes actuaciones, superando incluso las altas expectativas puestas sobre ellos. El caso más reseñable es el de Olabarrieta. A sus 18 años, es un fijo en el filial, donde ha llamado la atención de propios y extraños. Es de esos futbolistas muy vistosos. Es rápido, desequilibrante, habilidoso, tiene un gran regate y también tiene buen pie izquierdo para centrar y disparar. En el segundo equipo rojiblanco ha anotado seis goles y también destaca con sus asistencias. Además, ha jugado varios encuentros en la selección española Sub-19.

Urko Izeta tira la puerta abajo a base de goles

Por último, hablar de este Bilbao Athletic es hacerlo de Urko Izeta. Indudablemente, es uno de los grandes protagonistas de este equipo. A sus 24 años, el club quiso que no saliera cedido a ningún lado para ser la referencia del filial y ayudarle a ascender a Primera Federación, pese a disponer de ofertas muy tentadoras. El delantero de Aia ha demostrado que esta categoría se le queda muy pequeña. Ha jugado 31 partidos y ha marcado 17 goles. Por lo tanto, no extraña que su nombre salga en muchos debates sobre quién debe ser el delantero suplente en el primer equipo la próxima temporada. Éste ha tirado la puerta abajo a base de goles, aunque no ha llegado a debutar en el Athletic puesto que, al no ser Sub-23, no podría regresar al filial en caso de hacerlo. Por ahora es una incógnita cuál será la postura del club con Izeta en un futuro.