Iñigo Muñoz: «A Malcom le veo cosas de jugador top»

Unionistas es el equipo revelación de la Primera RFEF, sin duda, aspirando al playoff de ascenso a la Liga SmartBank con futbolistas que están asombrando y apuntando alto como el extremo bilbaíno Iñigo Muñoz (16-12-96), que suma 3 goles y 5 asistencias: «Estoy en buen momento, la verdad», señala el excachorro, que debutase en Copa del Rey con el Athletic ante el Formentera en octubre del 2017 con Cuco Ziganda en el banquillo . Estuvo además en una pretemporada con el primer equipo de Berizzo con Unai Simón, Andoni López, Nolaskoain, Iñigo Vicente y Guruzeta. Este domingo (12 horas) se mide al Bilbao Athletic en el Reina Sofía de Salamanca. «Estoy convencido de que van a ir tirando hacia arriba poco a poco, algo que ya están haciendo», narra del equipo dirigido por Patxi Salinas en una entrevista en EL CORREO el pizpireto excachorro, licenciado en IVEF por Deusto.

-Unionistas, tras la victoria del Real Unión, es ahora sexto con 40 puntos, a uno del playoff de ascenso que cierra el Rayo Majadahonda, quinto con 41 puntos, y a tres de los irundarras, que son cuartos... ¿Mejor de lo planificado en el arranque de una Primera RFEF que suponía una incógnita?

Bueno, al principio de temporada está claro que el objetivo que nos marcamos y que sigue vigente es el de evitar el descenso y lo estamos consiguiendo. Estamos ya a las puertas de hacerlo, no sé con cuantos puntos se salvará el último, pero lo tenemos cerca. A partir de lograrlo podremos hablar de otras cosas. Estamos con los pies en el suelo y hablando del día a día, que es lo que nos ha dado frutos hasta ahora.

-Un Iñigo Muñoz que lleva cinco asistencias y tres goles en 22 partidos. ¿Está volviendo su mejor versión otra vez con Dani Mori de entrenador?

Sí me estoy encontrando muy bien, el míster me está dando una regularidad que los jugadores lo valoramos. Muchas veces con los extremos y la gente de ataque no se tiene esa regularidad y paciencia cuando las cosas no salen o no se mete un gol. Estoy cuajando una temporada, a mi juicio, muy buena, tanto ofensivamente como también ayudando defensivamente que el entrenador lo valora mucho. Estoy muy contento.

-Ha jugado este curso de extremo derecho, de lateral derecho y ahora se destapa como extremo zurdo a pie cambiado. Muy versátil y, como siempre, quebrando cinturas de sus pares.

Sí, llevo un tiempo jugando de extremo izquierdo. Al principio de temporada empecé jugando de extremo derecho, hubo un par de semanillas que el tema de lateral derecho estaba en duda y me puso ahí, pero, no, fue algo eventual y ahora estoy actuando de extremo izquierdo.

-A sus 25 años, tras pasar por Danok Bat, Somo, Gernika, Bilbao Athletic y Castellón, con más de 150 partidos en Segunda B, le queda la espina clavada de no asentarse en la Liga SmartBank tras ascender en las filas de la escuadra castellonense. ¿Se podría subsanar con el ascenso con Unionistas en donde renovó hasta el próximo mes de junio?

Bueno, son palabras mayores. Lo he vivido de cerca y es algo muy bonito, algo muy difícil de conseguir. A estas alturas de temporada es algo que vemos lejos y ojalá que cada vez lo veamos más cerca a final de la temporada. Vine de la mano de Hérnán Pérez de míster ya que venía de una temporada en Castellón sin minutos y eso es lo que uno priorizaba para volver a dar un salto. Acerté, me quedé en esta categoría que tanta repercusión está teniendo, superior a la Segunda B.

-Un Unionistas fundado en 2013 y que de una manera de gestión muy peculiar se ha reflotado hasta la Primera RFEF. ¿Qué secretos tiene este club salmantino?

Este club ha avanzado muy rápido en muy poco tiempo, algo increíble. Eso quiere decir que se ha trabajado muy bien en el sentido de saber fichar, el apoyo incondicional de la afición que hasta nos anima viajando fuera de casa, que se vuelca mucho. También por el apoyo que se está dando desde la ciudad de Salamanca y eso habla muy bien de la gente que ha invertido en el proyecto, que al final son todos los socios que ha puesto su granito de arena para llevar esto adelante. Cada año lo han contabilizado casi como ascenso, algo increíble. Ojalá que siga creciendo y atrayendo a más gente.

-Y toca este domingo (12 h.) en el estadio del Reina Sofía un partidazo ante el Bilbao Athletic. ¿Le sorprende que esté tan abajo el filial rojiblanco peleando por salir del atolladero de un inesperado descenso a la Segunda RFEF?

Sí, me sorprende porque les veo todos los años desde que salí del filial y siempre tiene aspiraciones de estar arriba. El año pasado incluso entró en playoff de ascenso y el anterior, siempre con muy buenas plantillas y este año no es menos. Simplemente es que no les han salido las cosas, ha habido cambio de entrenador lo que altera un poco el ambiente, pero estoy convencido de que van a ir tirando hacia arriba poco a poco, algo que ya lo están haciendo ya las tres últimas semanas. Van a ir creciendo los chavales, aprendiendo y sabiendo lo que supone esta Primera RFEF compuesto de equipazos.

-Por cierto, en su misma demarcación están despuntando los dos jugadores de moda del Bilbao Athletic, Malcom Ares y Luis Bilbao tras los Nicos ya asentados en el primer equipo... ¿Qué referencias tiene de este dúo de cachorros?

Les veo casi todas las semanas desde que marché al Castellón y ahora cuando no me coincide con mis partidos de Unionistas. Malcom me mola, es muy de mi perfil; me fijo mucho en los jugadores de mi posición, de gente que tiene ese desequilibrio y esa personalidad para encarar y, si no le sale, seguir intentándolo. Espero que a esa gente le vaya bien y ojalá puedan disfrutar del primer equipo. A Luis Bilbao no le he seguido tanto por las lesiones y subir del Basconia hace poco, pero a Malcom sí le he seguido más. Le veo cosas de jugador top. Se le ve que es bueno y, si sigue así de regular, seguro que tiene la posibilidad de estar cerca del primer equipo, aunque asentarse en muy difícil.

-Están también Artola, Cabo, Goti y Jon Guruzeta en la reserva pidiendo paso en ambos flancos de los extremos.

Sí, Goti hizo un golazo el otro día, Cabo era titular al principio, Artola ya es conocida su calidad, Guruzeta se mueve en varias posiciones; son jugadores muy buenos también en cuanto den ese paso más hacia adelante.

-¿Con qué jugadores deberá tener cuidado el equipo de Patxi Salinas de Unionistas este domingo?

Tenemos muy buen equipo, andan muy bien el extremo derecho Cris Montes, el delantero centro Jesús de Miguel, que es alto, tipo Ewan Urain, el mediocentro defensivo Luis Acosta, o el lateral izquierdo cedido del Elche, José Salinas.