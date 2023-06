El nuevo fichaje del Athletic, Javier Martón, se despide de la Real Sociedad

El Correo Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Javier Martón (Villafranca, Navarra, el 6 de mayo cumplió 24 años) se ha despedido esta mañana de la Real Sociedad dándole las gracias al club donostiarra «por el trato recibido» durante las seis temporadas que ha vestido su camiseta. En su última campaña marcó doce goles -cuatro de penalti- con el filial y ante la falta de oportunidades para saltar al primer equipo, decidió no renovar su contrato. Llega libre al Athletic, donde hará la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde y se decidirá su futuro.

El joven navarro no se ha querido olvidar de nadie en su carta de despedida. Dirigentes, compañeros, entrenadores, médicos... A todos les ha agradecido la ayuda servida. «Hemos vivido momentos que nunca olvidaré», afirma. Porque en todas las etapas hay buenos y malos momentos pero Martón se queda con «el aprendizaje que en un futuro siempre has de recordar».

Su nuevo reto será llegar a Primera con el Athletic, aunque no será fácil. Al ser mayor de 23 años, si baja al filial en cuanto suba a jugar un minuto con la primera plantilla no podría regresar de nuevo al equipo nodriza. Por tanto, si Ernesto Valverde no se queda con él lo más razonable es que sea cedido. Además, sería el segundo goleador de esa edad en el filial. Izeta, fichado en enero, cumple 24 en septiembre.

Martón, de 1,83, ha disputado 2.418 minutos en 35 partidos. Además de sus doce goles, ha dado tres asistencias. Ha sido su mejor campaña. La pasada campaña apenas apareció en Segunda, en donde Karrikaburu era el titular indiscutible de Xabi Alonso. Se quedó en 260 minutos y no marcó ningún gol.

La operación es una respuesta del Athletic al fichaje de la Real de Mikel Goti, el máximo realizador del filial rojiblanco (5 dianas) quien optó por rechazar la oferta de renovación del Athletic para irse al filial donostiarra.