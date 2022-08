Jorge García sentencia al Bilbao Athletic

El estreno de Bingen Arostegi en esta Primera Federación con la remodelación del Bilbao Athletic se canjeó un una derrota inmerecida (1-2) en Lezama. Después de adelantarse por parte de Luis Bilbao, y sufrir el rigor de un penalti, ya en el minuto 85, el mediapunta Jorge García Salmón, ex de Arenas, Barakaldo y Bilbao Athletic, ajusticiaba a los cachorros aprovechando un error en cadena del joven equipo rojiblano. Este Primera Federación es extremadamente exigente y los errores se pagan muy caros. Toca aprender.

Salvo Sillero y Naveira, el resto del once inicial del Bilbao Athletic lo copaban jóvenes promocionados del Basconia aderezados con la experiencia ya en la categoría de los Goti, Gerenabarrena, más los elegidos Luis Bilbao y Malcom. Todo ello exige perfeccionar los automatismos y ajustarlos a una categoría que obliga a mucha precisión, que no perdona ni un error, y a la que hay que aclimatarse para competir contra cualquier rival. La Nucía no será, ni mucho menos, de los más peligrosos. Pero al filial no le dio para sumar ni un punto.

El envite arrancaba con minutos de tanteo, con Naveira haciendo de Prados, ya en el Mirandés, escoltándole Gere a su lado, un motor, y Goti basculando entre líneas. El equipo quería el balón, triangulando y dominando ante una La Nucía expectante, mucho más experimentado. A los 24 minutos, en un saque de esquina botado por Adu Ares, despejaba el portero Valens el tiro de Mendibe y, muy atento, Luis Bilbao remachaba el primer gol. A los pocos minutos, Luis Bilbao, puro talento, ponía a prueba los reflejos de Valens con un remate ajustado a la cruceta. El equipo de Ferrando apenas se asomaba, demasiado plano, reclamaba una mano de Mendibe dentro del área. Trataba de recomponerse con el marcador en contra. Algunos despejes equivocados pusieron en alerta a Padilla, que no tuvo que intervenir en la primera mitad salvo para tapar su zona.

1 Bilbao Athletic Padilla; Rincón, Sillero, Mendibe (Egiluz, min.77), Oier López (De Jesús, min.77); Naveira (Pascual, min.88), Gerenabarrena (Guruzeta, min.65), Goti; Malcom, Urain (Unai Gómez, min.65) y Luis Bilbao. 2 La Nucía Valens, Moisés, Álex Salto, Ángel López; Dasquet (Bustillo, min.80), Adri León (Isma, min.80), Javi Martín, Fer Pina (Cabezas, min. 66); Borja (Jorge García, min. 60) y Mariano Sanz (Buenacasa, min.66). Goles: 1-0, Luis Bilbao (min.24); 1-1, Salto (min.48); 1-2, Jorge García (min. 85).

Árbitro: Fdez Buergo, asturiano, amonestó a los locales Luis Bilbao (min.35), Gerenabarrena (min.45) y a los visitantes Adri León (min. 5) y Fer Pina (min.13), Daquet (min.71) e Isma (min.84).

Lezama: 700 espectadores.

En el segundo acto arrancaba con la penalización de un penalti a Mariano Sanz por parte de Mendibe en el pico del área. Lo lanzaba Álex Salto con maestría para batir a Padilla y nivelar el envite con mucho terreno por delante. El equipo de Arostegi seguía a lo suyo, tocando y tocando para intentar erosionar la zaga alicantina aprovechando la velocidad de sus extremos y las remontadas de Rincón hasta la línea de fondo. Gerenabarrena se lesionaba en una acción fortuita en el 64, y salía Guruzeta por él, entraba Unai Gómez en la medular, colocando a Luis Bilbao de 9. El partido, con sol y calor, iba languideciendose, con demasiadas vigilancias. El propio Guruzeta disfrutaba de una ocasión en la que reclamaba otra mano no señalada por el colegiado. Pero eran acciones aisladas, sin continuidad. El filial no se sentía cómodo. Otra jugada de Goti acabó un centro chut de Rincón a las manos de Valens. Cuando se mascaba el empate, un contragolpe alicantino dejaba el balón en los pies del vizcaíno Jorge García Salmón tras asistencia de Buenacasa, que anotaba el 1-2 con suma tranquilidad. El excachorro, recién incorporado al campo, lo celebraba con efusividad. No era justo, pero los despistes defensivos se pagan muy caro en esta Primera RFEF. Aritz Pascual pudo empatar en el descuento, pero Valens y un fuera de juego lo impidieron.