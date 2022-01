La reconversión del cachorro Kepa Uriarte

Kepa Uriarte (23-2-2002) es uno de los centrocampistas de la factoría de Lezama con mayor proyección. Sin embargo, en su primera incursión en el Bilbao Athletic este curso se le está reconvirtiendo a lateral izquierdo para subsanar las carencias en una demarcación en la que Patxi Salinas solo cuenta con Kortazar. El segundo lateral izquierdo del equipo, Oier López, suma varias semanas lesionado y hasta dentro de un mes, aproximadamente, no estará listo para volver a ser alineado. En este contexto, Uriarte se recicla y se prepara para convertirse en un futbolista versátil que puede inclinarse también a remontar la banda izquierda después de siempre despuntar en las inferiores del Athletic insertado en posiciones centradas de la zona ancha.

En el envite ante el Numancia amistoso jugó de inicio en la banda para ir fogueándose, y tanto ante el Calahorra en La Planilla, aunque sin casi tiempo, como frente a la Cultural Leonesa este martes en Lezama, ha suplido en los últimos compases a Kortazar para ir familiarizándose a un puesto sensible. Tiene el listón alto impuesto por jugadores como Andoni López o Imanol García de Albéniz, ambos ya en el fútbol profesional tras pasar por el filial rojiblanco como laterales izquierdos de largo recorrido. Patxi Salinas considera que Kepa Uriarte, natural de Fruiz, reúne condiciones como para acoplarse a este nuevo reto con el manejo de su zurda. En las últimas semanas se entrena en Lezama para perseverar en su nueva función dentro del filial. Además, en la medular existen variantes en el plantel del Bilbao Athletic con Gerenabarrena ya asentado, que se van a incrementar con el refuerzo de Unai Rementería desde el CD Mirandés.

Uriarte, de 19 años, se estrenaba esta temporada en la Primera RFEF como titular ante el Celta B en el partido de ida (este sábado le devuelven visita a Balaídos) para tapar el hueco que dejaba Víctor San Bartolomé, laminado por un esquince de tobillo. El centrocampista de Fruiz actuó por delante de Prados y Diarra, a la espalda del falso 9, Juan Artola, en una posición fundamental en el engranaje del entonces entrenador, Imanol de la Sota, que aunque confíaba mucho en sus prestaciones, no terminó de darle continuidad en sus alineaciones. Uriarte, con un físico de 184 centímetros, formado en la factoría rojiblanca desde sus primeros escalones en el Alevín C (temporada 2012-13), completa este curso solo ocho partidos con el Bilbao Athletic y encima con escasos minutos de rodaje en sus botas. Antes transitó dos campañas en el Juvenil de Honor, con 26 y 20 partidos, respectivamente. Ahora, de nuevo junto al técnico de San Adrián al mando, trata de adaptarse a una demarcación exigente y desconocida para él. Al canterano no le cuesta mirar hacia arriba por su innata vocación ofensiva, de hecho fabricó dos centros desde la línea de fondo en sus minutos finales ante la Cultural Leonesa de este martes. Debe aprender a incrementar su sacrificio defensivo, el principal hándicap que necesita ir puliendo. El guante está lanzado.