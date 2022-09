Bilbao Athletic Kortazar, excanterano del Athletic: «No me arrugo ante la competencia» El lateral izquierdo de Ondarroa se mide a sus excompañeros del filial este sábado en Las Gaunas: «Siempre he tenido esa ilusión de llegar al primer equipo, todavía estoy en el camino»

Mikel Kortazar, cosecha del 99, ha estado desde alevines en Lezama con sólo una pequeña escala en el Santutxu. Ahora se sumerge en su primera experiencia fuera de su Ondarroa natal. El ya exlateral izquierdo del Bilbao Athletic se mide a los cachorros este sábado en Las Gaunas (19:30 h.) con su nuevo equipo, la UD Logroñés, donde ha firmado un contrato de 1+1. «Era el momento ya de dar el paso, de salir, de buscar nuevos objetivos, de nuevos retos y de momento creo que he acertado», señala en una entrevista en EL CORREO. Conocía la zona de Cenicero, pero no la capital riojana donde se asienta en un apartamento con un compañero de equipo. Sostiene que podrán comprobar su potencial: «Creo que tenemos ese carácter diferencial de pueblo, de la costa que nos hace sumar», desliza.

-Segunda jornada y reencuentro con sus excompañeros este sábado, ¿es cosa del destino?

- Sí, es una alegría encontrarme otra vez con ellos, con viejos compañeros, que ya cada vez quedan menos de los que conozco.

- ¿Cómo le va por Logroño, qué se ha encontrado en el club y la ciudad?

- Me han acogido muy bien desde el primer día. El equipo es casi nuevo. Han fichado a casi todos, me he encontrado con muchos que están en mi misma situación porque son nuevos. Y la ciudad, también, increíble.

- Un vestuario con Serantes, Markel Lozano, Arregi..., casi como en casa.

- Sí, ya tengo gente de mi zona. Ellos también me han acogido muy bien.

- Desde alevines en Lezama, ¿cuesta mucho salir del Bilbao Athletic?

- Hombre, al final es mi primer experiencia fuera, parece que es sencillo todo, pero cuesta. Hay que asimilarlo, era mi casa y creo que Lezama será mi casa para toda mi vida.

- Estuvo cedido en su día en el Santutxu de Tercera División en Mallona y le fortaleció sobremanera...

- Me sirvió para fortalecerme mucho en el aspecto futbolístico. Me vino muy bien. Al final sales y te das cuenta de dónde estás, que estás en Lezama.

- ¿Qué explicaciones le dieron desde la dirección deportiva del Athletic para quedar cortado?

- Era más tema de edad que de otra cosa. Acababa sub-23, había la opción de alargar un año más, pero creo que era el momento ya de dar el paso, de salir, de buscar nuevos objetivos, nuevos retos y de momento creo que he acertado. Estoy muy contento del camino que he tomado y preparado para competir.

- ¿Por qué la UD Logroñés entre los clubes que le han tentado este verano?

- Tuve más ofertas, se me ha hecho bastante largo. En todo momento he tenido opciones de bastantes clubes, pero cuando contactó con nosotros el director deportivo, tampoco me lo pensé dos veces. Creo que era la mejor opción, y encima a dos horas de casa. Sobre todo fue por la ambición que me mostraron, por el objetivo individual y colectivo, y por la historia del club.

- Usted se encuentra ahora con la competencia de Iñaki Sáenz, capitán y hombre carismático de la UDL. En la primera jornada le suplió en el minuto 69 ante el Nástic. Deberá esperarse para agenciarse con el puesto.

- Llegué dos semanas antes de que terminara la pretemporada y las primera semanas son más de adaptación, de ver todo lo que pide el míster. Es buena competencia, pero no me arruga. He aceptado este reto para jugar, para tener minutos y afrontarlo. Estoy tranquilo porque llegarán las oportunidades poco a poco. En Tarragona tuve buenas sensaciones, una pena el empate porque se nos fueron los dos puntos.

- ¿Qué le ha pedido su técnico Albert Aguilá, qué expectativas tiene con usted?

- Albert ya me conocía, me transmitió que estaba muy contento de que hubiera fichado. Más que nada me pide ser yo, el jugador que soy yo, que defiende agresivo atrás y tira también hacia delante. Le gusta mucho sacar el balón desde atrás, combinar y ese tipo de cosas que ya tengo trabajadas en Lezama. Ahora lo puedo aportar al equipo.

- El Bilbao Athletic cayó ante La Nucía en la primera jornada.

- Fue una pena empezar perdiendo. Como todo, tiene su tiempo, es nuevo el equipo, con muchos jóvenes. Creo que andarán bien.

- ¿Puede pasar este curso lo mismo que la primera vuelta del pasado donde el Bilbao Athletic sufrió lo indecible por tratarse de una plantilla tan joven?

- Quedan jugadores de la anterior temporada que tienen experiencia y hay jugadores muy interesantes que lo van a sacar adelante como Gere, como Adu Ares y Luis Bilbao que han estado haciendo la pretemporada con el primer equipo y luego todos los que estaban el año pasado como Cabo, Guruzeta, Sillero etc.

- ¿Con Oier López y Raúl Chasco se queda bien cubierto su puesto en el filial?

Justo el año pasado Oier tuvo la mala suerte de lesionarse, pero tuvo también participación. Tiene la suficiente personalidad y carácter como para luchar. Chasco debutó varios partidos y creo que están ambos preparados.

- ¿Las salidas de Prados, Diarra y San Bartolomé en la zona ancha no le penaliza demasiado ahora a Bingen Arostegi?

Bueno..., los tres que han nombrado son grandes jugadores, muy valorados en el club y que lo van a hacer muy bien fuera. Creo que ya hay jugadores como para afrontar el reto como Gerenabarrena, que le tengo mucho aprecio y es un jugador increíble.

- ¿Qué objetivos se marca a nivel particular para esta temporada?

- De manera individual con ganas de aportar lo máximo para lograr el objetivo coral que es el que subir para arriba y jugar los máximos minutos.

- De Ondarroa, no paran de salir jugadores como Kepa Arrizabalaga, Iñigo Martínez, Aulestia, Zubikarai y antes los Solabarrieta, Iñaki Bergara, Agirreoa o Bengoetxea. ¿Qué truco tiene el pueblo?

- Es un pueblo muy futbolero desde siempre. Mi padre me cuenta historias del Aurrera, que jugaba contra el Athletic y creo que tenemos ese carácter diferencial de pueblo, de la costa que nos hace sumar. Estamos bastantes jugadores en el fútbol profesional. Se alegra uno teniendo a tantos jugadores fuera.

- ¿Qué cree que le falta a Kortazar para dar el salto a Segunda o Primera División?

- Bueno, ya tengo bastante partidos en Segunda B y Primera RFEF jugando de titular casi toda la temporada hasta la lesión. Darle la continuidad y competir este año para poder ascender con el Logroñés y que me dé este plus para optar a subir más arriba. Normalmente es lo más difícil.

- ¿Viendo a los Sancet, Paredes, que debutaba el lunes pasado ante el Cádiz, Zarraga, Vencedor o Morcillo, que eran sus compañeros de vestuario hasta ahora, sueña algún día con coincidir con ellos en la primera plantilla?

- Uno se alegra un montón porque han sido mis compañeros y les aprecio mucho, siempre he sido muy compañero de todos ellos. Al final, yo soy del Athletic desde niño, desde que entré en alevines en Lezama y desde mucho antes que andaba por las calles de Ondarroa dando patadas al balón con la camiseta del Athletic. Siempre he tenido esa ilusión de llegar al primer equipo y de poder debutar algún día. Todavía estoy en el camino y esas ganas e ilusión de realizar ese sueño.

- ¿La presión de Las Gaunas, muy diferente en público a la de Lezama, le puede allanar el camino?

- La presión al final existe siempre. La presión de cada uno se la pone uno mismo, va a ser bonita y que no influya. Va a ayudar a apretar más y a seguir el camino hacia el ascenso.

-¿Son tan buenos Vinicius y Zourdine de la UDL para amargar la tarde del sábado al Bilbao Athletic?

- Sí, son muy buenos jugadores, llevo poco tiempo con ellos pero me gustan mucho. Estamos muy buen cubiertos en todas las posiciones con buenos futbolistas.