Malcom Ares da oxígeno al Bilbao Athletic

La magia de Malcom Ares, un extremo diferente, con clase, elegante y con regate, dio oxígeno al Bilbao Athletic en la cita directa ante el Zamora CF en Lezama (1-0). Una lucha encarnizada por salvar la categoría que solventó con nota el filial, necesitado de confianza. El equipo de Patxi Salinas gozó de ocasiones claras en el primer acto, con Malcom y Pascual sin acertar ante un equipo zamorano al que dominó en zona ancha para sumar tres puntos de oro tras las tres últimas derrotas frente a Cultural Leonesa, Celta B y UD Logroñés. Atravesando por el ecuador de esta Primera RFEF, el filial se coloca a dos puntos de la salvación, con 20 puntos, y a uno del propio Zamora, al que ya derrotó en el Ruta de la Plata con tanto de Nico Serrano. Este sábado le desdibujó en el tapete de Lezama a base de un trabajo estajanovista y con destellos del potencial que atesora en línea de tres cuartos.

Patxi Salinas, empeñado en ir moviendo sus piezas para encontrar la senda correcta, introducía a Raúl Chasco en el carril izquierdo debutando en la categoría promocionado del Basconia, a Artola por el extremo derecho, con Gerenabarrena ya asentado en la zona ancha de bisagra entre Prados y Diarra. Malcom, que sigue sumando comparecencias, desequilibraba la balanza, no sólo por su gol, sino por su juego de tiralíneas, descarado y vertical, que resquebrajó a la experimentada defensa del Zamora.

1 Bilbao Athletic Agirrezabala; Núñez, Sillero, Paredes, Chasco (Kortazar, min.88); Prados (Naveira, min.85), Gerenabarrena, Diarra (Rementeria); Artola (Guruzta, min.84), Pascual (Urain, min. 74) y Malcom. 0 Zamora Villanueva; Parra (Molina, min.75), Campos (Dongou, min,75), Cordero, Espejo; Ramos, Jorge Fdez (Dani Hdez, min.68); Vieites, Luque, César Yanis (Dieguito, min.75) y Adri Herrera (Losada, min.68). Goles 1-0; Malcom (min.58).

Árbitro Ruiz Álvarez, asturiano, amonestó a los locales Prados (min.47), Núñez (min.66) y Rementeria (min.92) y a los visitantes Campos (min.30), Parra (min.40).

Lezama 700 espectadores.

Un equipo de Yago Iglesias ambicioso de saque, con un remate lejano de Jorge Fernández a las manos de Agirrezabala y con Artola chutando cruzado ante Jon Villanueva. Aritz Pascual desplegaba buenos movimientos en las inmediaciones del área, poniendo en jaque a Cordero para ir abriendo huecos. El filial escalaba metros en un envite de la parte baja de la tabla, con ritmo y verticalidad. Malcom casi marcaba, pero Villanueva despejaba al cuarto de hora en su remate cruzado en el área pequeña. Suponía la primera intentona del exextremo del Santutxu.

El filial buscaba el gol con ahínco y por poco lo sellaba Pascual tras control de pecho, pero no pudiendo sortear la salida de Villanueva a sus pies. Era el tercer aviso al Zamora, que mantenía como un islote a Adri Herrera en punta de lanza. Prados carburaba, necesario en este Bilbao Athletic, arengado en el Campo 2 de Lezama por una representación de la grada joven a animación. En contra, un Kepa Vieites muy motivado por su pasado en las inferiores del Athletic, que también probaba desde la frontal, aunque flojo a las manos de Agirrezazaba, para después besar las mallas desde el extremo izquierdo en un tanto anulado porque el balón lo tocaba Adri Herrera en fuera de juego justo antes de la media hora.

El Zamora de Yago Iglesias erraba demasiado en los despejes no forzados ante el empuje local, pero a la vez sin encorsetarse pese a los apuros en la tabla. Ambos equipos no especulaban, aunque en ataque seguían romos (19 y 16 goles hasta este sábado). El empate no servía a ninguno. Aritz Pascual volvía a merodear el arco tras jugada espectacular de Gerenabarrena hasta la línea de fondo. En la otra área, Herrera cabeceaba fuera con todo a su favor en una primera mitad muy eléctrica en la que hasta Paredes casi sorprendía a Villanueva de disparo seco y duro desde la frontal.

En el segundo acto, Malcom Ares, tras dos recortes, no encontraba rematador, pero en el minuto 57 se fue por piernas de César Yanis, con caño incorporado, encaraba a Parra y se sacaba un latigazo de rosca de bella factura desde el pico del área con el que alojaba el cuero por la escuadra de Jon Villanueva. Un tanto reparador para el filial bilbaíno, que se espoleaba tocando con mayor tranquilidad, suelto en las transiciones al ataque y trianmgulando desde la medular con estilo. El Zamora no se podía rendir y Yanis disparaba raso y colocado cerca del palo izquierdo de Agirrezabala, pero sin mucha mordiente mientras los minutos se consumían. El filial supo gestionar la exigua ventaja con serenidad aferrándose a un botín de tres puntos fundamentales, sin pasar apenas apuros pese a los cambios visitantes en la delantera. Los cachorros pudieron incrementar incluso la cuenta en una ocasión de Urain.