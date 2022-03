Mendigutxia, seis goles en seis partidos en India: «Se me está valorando mucho» El excachorro triunfa en el Neroca FC, de la I-League, tras su periplo en Sporting, Córdoba y Polonia: «Me sentía mentalmente preparado», apunta

Sergio Mendigutxia se sale en India. Enlaza seis goles en sus primeros seis partidos con el Neroca FC, integrado en la Hero I-League. Rubricó un hat-trick al Sreenidi Deccan (3-2) hace varias jornadas y el último tanto sellado este jueves contra el Sudeva Delhi (1-1), en el que también actuó su compañero, el asturiano Juan Mena, otro jornalero del balón que se busca la vida en el extranjero. Con él ya coincidió en el filial del Sporting y en el Racing de Ferrol aportando a allanar su aclimatación a Asia: «La experiencia está siendo positiva, los objetivos están siendo mayores de los esperados incluso de los deseados. No me imaginaba marcar en los primeros seis goles, que son números impecables. Estoy muy contento; aquí se me está valorando mucho», señala orgulloso a EL CORREO el exdelantero del Bilbao Athletic desde su exótico destino.

«Tenía ganas de salir otra vez de España, de buscar otra oportunidad y en India el experimentar el fútbol asiático y abrir otros mercados», desliza entusiasmado Mendigutxia, impresionado por «la repercusión que conlleva» cada actuación en la Hero I-League. El excachorro entiende que destacar en la su actual equipo le sirve de escaparate para «el acceso a otras Ligas desde aquí», que supone «una gran oportunidad en un fútbol que está creciendo mucho». Entiende que le consolida en esta aventura su madurez personal: «Me sentía mentalmente preparado, con gente por detrás, como entrenadores personales y familia» que le catapultaron a este paso apoyado por su anterior experiencia enriquecedora en Polonia. «Aprendes a manejar situaciones; mentalmente han sido meses duros de trabajo. Me sacrifiqué mucho seis meses entrenando por mi cuenta, sin objetivo de partido cada semana, antes de que empezara esta competición», relata el delantero, de 28 años, focalizado en su misión de visibilizar su peculiar fútbol.

Su vida de profesional en India, por los efectos todavía del Covid, es reducida, esquinada a un entorno estrecho. Se circunscribe a una burbuja conviviendo todos los equipos de la I-League en dos hoteles de la ciudad de Calcuta: «Los horarios son difíciles, sólo salimos para entrenar y jugar. Desconectar es difícil. En el tiempo libre, intento despejarme, estudiar y hablar con la familia por teléfono», describe sobre su rutina este curso de aprendizaje. «Seguramente para el año que viene jugando en casa y fuera lo valoraré», señala. Ahora debe resistir vistiéndose de corto cada tres días: «La Liga es muy dura porque se disputa en apenas tres meses», describe, por lo que arrastra algunas molestias en el aductor. «Jugamos entre 30 y 37 grados, en los partidos nocturnos baja a 32 por la humedad y son exigentes. Sumas muchos minutos y si tienes alguna molestia, en tres días no acabas de recuperar», subraya Mendigutxia, que se adapta a la cultura india y disfruta en un equipo que apuesta por rasear el balón. «Hay gente que encaja bien y otros, por lo que sea, no han triunfado. De momento he encajado muy bien. Hay mucho balón parado y los partidos son de ida y vuelta, es una Liga muy física», describe.

Mendigutxia firmaba por el Neroca FC tras su periplo en Polonia y en varios clubes españoles como Sporting o Córdoba el pasado mes de septiembre. Compagina el fútbol con la culminación de la carrera de Administración y Dirección de Empresas (ADE), ahora que tiene tiempo por tratarse de una Liga burbuja, a rebufo de la Indian Super League, más profesionalizada todavía y privada, creada hace ocho años por varios empresarios comprando diez clubes e inyectando muchas divisas con el reclamo de fichajes de figuras mundiales.

Mendigutxia (Avilés, 12-6-93) se formó en Lezama desde los 16 años hasta integrar la plantilla del Bilbao Athletic, promocionando del Basconia en la campaña 2012-13, insertado en una plantilla de lujo con los Arrizabalaga, Laporte, Bustinza, Saborit, Morán, Aketxe, Galarreta, Eguaras y Guillermo. Después de salir de la factoría rojiblanca transitó por variopintas escalas durante las últimas campañas: La Roda, Córdoba B, Córdoba, en Segunda División, Sporting B, Sporting en una vuelta a la Liga SmartBank, UD Logroñés, Racing de Ferrol, San Sebastián de los Reyes, por el club polaco del Stal Mielec en la campaña 2018-19, y el Marino de Luanco, su última escala. Ahora, el pizpireto ariete, forjado en mil batallas y superando obstáculos, algunos de salud, da un volantazo a su carrera radical. Necesitaba un giro para catapultarse y abrir horizontes. «El año que viene, no sé si aquí o en otro sitio, espero que aparezca un proyecto atractivo por el que vengo luchando los últimos años y creo que estoy muy dispuesto», desvela Mendigutxia.