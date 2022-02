Néstor Susaeta: «Jugar ante el Athletic siempre se especial por mi primo»

Néstor Susaeta atesora una dilatada hoja de ruta futbolística que corona este curso en el Rayo Majadahonda, donde comparte la medular con el también excachorro Gorka Iturraspe, hermano de Ander. El mediapunta eibarrés (1984), que fue canterano de la Real Sociedad y del Athletic, se cruza este domingo en el Cerro del Espino (17 horas) ante el Bilbao Athletic patroneado por Patxi Salinas: «No deja de ser una selección natural de jugadores», señala a EL CORREO el primo de Markel Susaeta, que no se fía de la delicada situación clasificatoria de su rival.

«Sigo dando guerra y ayudando a los chavales, estoy feliz», subraya en su «posiblemente» última campaña en activo a sus 37 años, aunque «nunca se sabe», apunta. «A estas alturas de mi carrera no va a cambiar nada que meta 20 goles o dé 10 asistencias, pero sigo con la misma ilusión que siempre», admite. Néstor Susaeta reconoce que «siempre es especial jugar contra el Athletic, más que por mí, que sólo estuve un año en el filial y las cosas no salieron demasiado bien, por mi primo, que ha sido uno de sus jugadores con más partidos de la historia. Hemos tenido carreras paralelas, yo dando vueltas por ahí y él triunfando en el Athletic. Siempre le he seguido», señala orgulloso.

Susaeta sostiene que «nadie esperaba» que este Bilbao Athletic ocupara plaza de descenso tras los dos últimos playoffs, pero «no deja de ser un filial y a un partido sabemos el potencial que tiene. Ha subido a varios chicos al primer equipo y lo están haciendo genial, por lo que potencial hay, aunque no están siendo muy regulares», subraya. Avisa de que no deja de ser «una selección natural de jugadores» en Euskadi.

En el equipo que patronea el técnico Abel Gómez, el ya veterano Néstor Susaeta suele entrar en los últimos compases para equilibrar la zona ancha. Este talentoso centrocampista, que se formó en la cantera de Zubieta, transitó después por la SD Eibar, UD Salamanca y recalar en el Bilbao Athletic ya maduro para un filial, con 22 años, en el curso 2007-08. Después ha desarrollado su carrera en Segunda División, con más de 140 partidos, con Alcorcón, Rayo Vallecano, al que contribuyó para ascender a Primera, el Lausanne de la Primera suiza, CD Guadalajara, Real Oviedo, con el que promocionó a la categoría de plata, y Albacete, última escala del excachorro antes de ingresar, el pasado verano, en el Rayo Majadahonda. Curiosamente, «nunca» ha coindidido ante Patxi Salinas como míster rival ya que en sus últimos años ha militado en la Liga SmartBank.

Cumple en el noroeste de Madrid su segunda campaña como fondo de banquillo de su míster para abrillantar la zona ancha. Ha jugado sólo ocho partidos en este ecuador de la Primera RFEF, con un Rayo Majadahonda que aspira a la zona noble de la tabla. «Mi rol ha cambiado, antes era más un jugador de banda y ahora, como pierdes velocidad, juego más centrado, de mediapunta, para tener el balón. Me siento muy cómodo con el balón en los pies, tratando de ser seguro, dar el último pase, filtrando balones a los delanteros», describe Susaeta de su función actual en el Rayo.

Llegan a este domingo del varapalo ante el Celta B de la última cita de esta Primera RFEF, por lo que han invertido esta semana en resetear lo ocurrido: «A estas alturas queremos meternos entre los cinco primeros para soñar y hacer algo bonito esta temporada», significa Susaeta, que cuida al máximo sus hábitos. Destaca el «bloque y la solidaridad» de su equipo, que maneja «bastante bien el balón», pero que no viven del talento desmesurado «de ningún jugador, es un equipo muy honrado y trabajador», matiza. Entre sus jornaleros, Gorka Iturraspe: «Anda bien, aporta calma, es seguro con el balón, sabe manejar los duelos, por arriba va bien, es muy completo», describe Néstor.