Los olvidados de Arostegi en el Bilbao Athletic

Hasta el momento, cumplidas cinco fechas del calendario del Bilbao Athletic, Bingen Arostegi parece que tiene claro su bloque de jugadores de confianza para intentar realizar la mejor temporada posible. Un once que no ha variado demasiado desde el equipo piloto que arrancase la temporada ante La Nucía y que ha movido varias piezas hasta quedarse con el molde actual. Aquel día, Sillero fue titular como central, Oier López en el lateral izquierdo, y Naveira en el mediocentro. Los tres han desaparecido de los planes de Arostegi en favor de Eguiluz, Chasco y Rego, respectivamente. El resto de su guardia pretoriana apenas ha permutado, confía en ellos pese a que los resultados no terminan de sonreír, con cuatro puntos en cinco jornadas producto de la victoria en Las Gaunas ante la UD Logroñés y del empate el pasado sábado ante el Sanse.

En el arco es fijo el internacional Sub-19, Álex Padilla, con Ibon Ispizua de suplente tras su brillante cesión de la temporada pasada en el Gernika, sin haberse podido estrenar en esta Primera Federeación. En defensa siguen invariables Rincón y Mendibe completados por los mencionados Eguiluz y Chasco; en la medular, Gerenabarrena lo juega todo como motor del equipo con el talentoso Mikel Goti de enganche, y arriba los extremos Adu Ares y Luis Bilbao, promocionados por Valverde en la pretemporada e incluso debutante en Primera el ex del Santutxu, son sus puñales en ataque. Ambos escoltan a Urain o Cabo en la demarcación de centrodelantero. Fuera de este esquema, varios cachorros apenas cuentan, al menos hasta la fecha, aunque en previsión de que pueda mover el avispero el domingo (12 h.) en Calahorra o de cara a los próximos encuentros en los que, pese a que se endurece el calendario, se espera despegar en la clasificación frente a Intercity, SD Amorebieta y Real Murcia.

En este sentido, Lorente no se ha estrenado pese a su experiencia del curso pasado en el eje de la zaga con De la Sota y Patxi Salinas de entrenadores dejando patente su fiabilidad. Tampoco está disponiendo de protagonismo el central Adrián Trespalacios, a rebufo de Eguiluz y Mendibe, habiendo sólo intervenido unos minutos ante el UD Logroñés después de jugar 30 partidos el pasado curso en el Basconia. Beñat de Jesús aguarda los escasos respiros que le concede el incombustible Rincón en el carril derecho. Sorprende la escasa aportación del polivalente Jon Guruzeta, con minutos salteados en este inicio de Liga, en favor de Unai Gómez y Unai Vélez, encargados de entrar para oxigenar la zona ancha en los segundos tiempos. Se confía en el organigrama técnico de Lezama que este curso el menor de los Guruzeta pueda explotar para testar su verdadero potencial.

En su mismo rol se halla el delantero Aritz Pascual, fichado en enero del curso pasado desde el Sestao River para paliar la sequía goleadora y que, sin embargo, esta campaña es la cuarta opción de Bingen Arostegi para cumplir la función de ariete. Han desfilado por esa posición Urain, Cabo, que es extremo, y Luis Bilbao, como falso 9 en fases de algunos partidos como ante el propio Sanse, con el de Berango, un delantero centro más específico, aguardando todavía su turno para reivindicarse.