Pallarés: «Si llevamos el partido como en la segunda parte llegarán las victorias» «El club me ha acogido muy bien, todo el mundo me ha ayudado», desliza de sus primeros días al frente del Bilbao Athletic tras perder en su estreno ante Osasuna Promesas

En un final alocado en las instalaciones de Tajonar, el Bilbao Athletic pasó del empate a dos a la derrota 3-2 ante Osasuna Promesas en apenas un minuto, dejando al desnudo las carencias del filial rojiblanco cuando había conseguido lo más complicado. Su nuevo técnico, Álex Pallarés, no se estrenaba como hubiese anhelado. «Hemos llegado al descanso 2-0. En la primera parte, Osasuna ha sido mejor que nosotros, han llevado a cabo su estilo de juego, que lo hace muy bien, definido con esas segundas jugadas. Nos han cogido dos segundas jugadas en los dos goles», describe el míster catalán.

Pallarés desvela que en el descanso hubo charla en la caseta para definir los errores, ajustar las líneas, y buscar la remontada: «Después de lo que hemos corregido y hemos hablado al descanso, en la segunda parte hemos estado mejor, ha sido más nuestra. Esa mejoría nos ha hecho marcar el primer gol. Nos ha hecho seguir, marcar el segundo y cuando parecía que era el resultado final, en una acción desafortunada, un rebote que se cuela por el segundo palo, nos cae de esa manera», lamenta el técnico rojiblanco tras el tanto de Cristian Mutilva en el último suspiro del descuento para venir de vacío de Pamplona.

Pallarés es consciente de que la joven plantilla del Bilbao Athletic atraviesa «por un momento delicado». Los «chicos vienen de malos resultados», añade, y de haber cosechado ese posible empate ante el filial rojillo «nos podía reforzar un poco», precisa. «La segunda parte es el camino a seguir, es lo que queremos. Lo que hemos trabajado durante la semana, pero bueno, tenemos 25 partidos por delante. Si somos capaces de mejorar en las cosas que no hacemos bien y de llevar el partido como en esa segunda parte llegarán las victorias», presagia el míster catalán, que todavía se va aclimatado a su nuevo puesto en Lezama tras su última experiencia de Venezuela y haber pasado por las canteras de Villarreal y Levante: «Ha sido una semana con un cambio, que siempre crea esa incertidumbre o ese momento diferente. El club me ha acogido muy bien, todo el mundo me ha ayudado y en ese sentido ha sido una semana tranquila para trabajar muy bien. No hay excusas», desliza.

Queda mucho trabajo por hacer. Pallarés es consciente de la empresa y de que ocupan el farolillo rojo: «Hemos dado continuidad a algunas cosas que desde mi punto de vista hacían bien e intentado modificar algunas cosas a nivel ofensivo para llegar más veces al área y generar más ocasiones. En la segunda parte sí las hemos visto», relata el preparador rojiblanco, que entiende que «toda seguir y reforzar las cosas que hemos hecho bien». En este sentido, desde el punto de vista más esquemático explica que ante Osasuna Promesas trató de «acumular más gente por dentro para dar amplitud por fuera, pero con más gente por dentro y poder crear esa incertidumbre al lateral rival. Estar más cerca en situaciones de pérdidas». Para ello renunció a un 9 específico para «tener más movilidad para asociarse», zanja Pallarés.