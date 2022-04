Patxi Salinas: «El Bilbao Athletic está dando una imagen y un nivel fantástico»

El Bilbao Athletic suma y sigue en su afán por mantenerse en la exigente Primera RFEF. Este domingo en Lezama cosecharon un meritorio 1-1 ante el potente Deportivo cuajando un partido más que notable y tuteando ante uno de los gallos y aspitantes a la Segunda División. Patxi Salinas relata su lectura del choque en la factoría rojiblanca: «El Depor era un rival de entidad, que veía segundo, muy fuerte, que tiene que estar en otra categoría. Hemos podido ganar, pero hemos pasado de una ocasisón clara de Paredes a, en la siguiente jugada, marcar el Depor el 0-1; ha sido un mazazo muy fuerte ese gol y el equipo ha tenido capacidad de empatar y de no venirse abajo, de seguir achuchando y dominar el encuentro. Es para estar satisfecho y contentos por el rendimiento del equipo».

Sobre la sanción federativa de sus jugadores Artola y Diarra, Salinas señala que «cumplieron sanción contra el Extremadura y hoy han jugado, sin más. Para mí está muy claro, no tenemos ninguna duda», comenta ante las quejas vertidas desde A Coruña, que entienden que ese partido no computaría y que amenazan con estudiar una posible alineación indebida. Salinas sostiene que «un punto ante un gran rival que no es malo, mejor hubieran sido los tres, y a seguir sumando. Estamos en 37 puntos y a pensar en el siguiente partido, ya dijimos que iba a ser largo», lanza en referencia al Real Unión en el Stadium Gal de la siguiente jornada. «El equipo está dando una imagen y un nivel fantástico. Si seguimos así, el objetivo lo cumpliremos», remata el míster de San Adrián. Un empate que pudo ser victoria tras el tanto de Malcom y gozar de opciones que batir a Mackay: «No sé si hemos merecido más o no, pero el equipo ha hecho un desgaste físico brutal. Hemos estado en campo contrario en varias fases, aunque el Depor hace transiciones peligrosas y, si les dejas jugar con espacios, te encuentran rápido. La única vez que nos hemos equivocado han marcado y, en la segunda parte, en una acción similar. También nosotros hemos hecho méritos como para hacer algún gol más y habernos llevado el partido», sentencia Salinas.

El técnico del Bilbao Athletic analiza la apretada situación clasificatoria: «Damos por bueno el punto y a pensar en el siguiente. Parecía que había equipos ya salvados como la SD Logroñés y el DUX hace seis jormadas, muy distanciados de ellos, y ahora estamos igualzdos con ellos y dos por encima del Talavera. Hay gente que se esté metiendo, incluso la Cultural Leonesa, con 40, a tres puntos de nosotros», destripa Salinas, que insiste en que el pelotón de cola se incremente con inquilinos de la zona media: «Hace dos meses era cosa de seis y ahora es cosa de nueve, estamos en una dinámica muy positiva. En casa estamos jugando partidos francamente buenos y fuera serios ante Unionistas y Rayo Majadahonda muy bien, excepto ante el Talavera, que no estuvimos al nivel». Salinas subraya que sus jugadores se sientes robustecidos con la flecha hacia arriba: «El equipo está fuerte, con ganas y moral, son gente joven que agunsta bien los esfuetrzsos. Nos quedan siete finales otra vez. Estamos así desde el mes de enero», recuerda.