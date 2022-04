Patxi Salinas: «Faltan cuatro puntos más para salvarnos, estamos muy cerca»

Patxi Salinas estaba exultante tras sumar tres puntos de oro ante un rival directo como la SD Logroñés, corroborando que este Bilbao Athletic tiene la flecha hacia arriba: «Llevamos 28 puntos en 17 partidos desde que llegamos, que es una barbaridad. Estaríamos en puntos de playoff, sin ninguna duda. Nos hemos puesto en 41, sabedores de que faltan cuatro puntos más para salvarnos, pero nos quedan cinco partidos, cinco finales duras. Tenemos que seguir con este ritmo, no hay otra», señala el técnico del filial.

«Ante el Logroñés era fundamental ganar. Era como el Zamora, que nos hubiera metido en el pozo, o el DUX, pero si ganábamos, cogíamos a la SDL y les pasamos por el golaverage. Les hemos metido también en la pelea; la semana que viene suma tres puntos del Extremadura, pero la siguiente tiene al Talavera», repasa Salinas sobre los equipos implicados, ahora incrementados con el equipo riojano.

«Cuando metes a más gente, mejor. Antes éramos seis para cinco puestos, ahora hay nueve para cinco puestos de descenso. Los chicos sabían que era un partido fundamental. Habiendo empatado, la SDL se nos iba», reitera el míster de San Adrián, recordando que en esta jornada 33, Talavera y DUX «empataban en casa y cogemos un pequeño colchón de dos puntos más sobre ellos, pero no nos podemos dormir. Si te descuidas te recortan. Ya pensando en el Badajoz», desliza a propósito del próximo rival.

Salinas se siente muy orgulloso de la implicación de su plantel, tensionado desde principios de este 2022 para esquivar el fantasma del descenso: «Llevamos jugando desde enero finales, el equipo está haciendo un esfuerzo brutal, un esfuerzo increíble. Hoy hemos sido muy merecedores del triunfo, muy superiores al Logroñés. Sólo cuando nos han dejado con diez en el minutos 66 (por expulsión de Prados), hemos tenido que plegar velas y aguantar lo que nos quedaba», subraya Salinas. Destaca la «presión alta y el desgaste» de su equipo para apropiarse de los tres puntos de Lezama ante la escuadra riojana, mucho más veterana. «Le hemos puesto mucha intensidad, que el equipo contrario nunca se sienta a gusto, que es lo que buscamos desde que llegamos», matiza. Sostiene que la SDL juega «muy bien a fútbol» y que había que «apretarle muy alto», destacando las dos «manos muy buenas» que debía sacar el meta visitante, Víctor Vidal, para no haberse visto rebasado en más ocasiones.

Pero el Bilbao Athletic no puede bajar los brazos. La vida continúa y la clasificación aprieta, con cinco puntos sobre la zona roja: «Hay que seguir trabajando, no hemos conseguido todavía el objetivo de liberarnos, estamos muy cerca. Nos quedan cinco finales». Agradece que el público desplazado a Lezama les pusiera «las pilas» en los momentos con menos fuerza. «Los chicos cuando llegamos no eran conscientes de su potencial porque no ganaban. Han demostrado ante equipos como el Rayo Majadahonda, Real Unión, Unionistas, que han estado en playoff de ascenso, que hemos sido capaces de empatarles o ganarles. Y ante el Deportivo, hasta hace cuatro días en Primera División y con jugadores de Primera y Segunda, les hemos empatado y les pudimos ganar. Los chicos están preparados para competir contra cualquiera», reitera.

Destaca y pone en valor la «mentalidad» de su joven escuadra, con el segundo partido de Chasco en el lateral izquierdo, Rincón, también juvenil, o Malcom que «hace cuatro días estaba en el Santutxu», recuerda Salinas, orgulloso de la cantera del Athletic. Son capaces de competir ante jugadores bregados en categorías superiores: «Si mantenemos nuestro nivel de ritmo e intensidad somos mejor que todos, y lo estamos demostrando, excepto el partido que hicimos ante el Talavera», rememora sobre su escalada en la tabla de la Primera RFEF.