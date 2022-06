Patxi Salinas deja el Bilbao Athletic: «Me voy porque no me ha llamado ningún candidato»

Patxi Salinas deja el Bilbao Athletic: «Me voy porque no me ha llamado ningún candidato» El entrenador que ha salvado al filial del descenso destaca que «me encontré un equipo muerto y me he dejado la vida por salvarlo»

Patxi Salinas ha oficializado este lunes su despedida del Bilbao Athletic, a cuyo banquillo llegó en la jornada 17 con el equipo con 13 puntos y en descenso y lo deja en salvado en Primera RFEF con 45. El técnico de San Adrián deja Lezama después de «tres años maravillosos», dos y medio en el Basconia y el último tramo en el filial.

Salinas no exigió firmar una cláusula de renovación automática en caso de salvar al filial, como algunos le recomendaron. «Me voy porque la junta no ha dado ningún paso para renovarme ni ninguno de los tres candidatos a la presidencia se ha puesto en contacto conmigo», ha indicado. «Ninguno me ha llamado. ¿A qué voy a esperar?», se ha sincerado. «Me voy feliz y encantado de entrenar al equipo de mis amores», ha valorado.

El técnico ha puesto en valor su gestión. «Me encontré un equipo muerto. Había que ser valientes. Hablé con mi familia y los míos y me dijeron tira para adelante. Eso me dio confianza. Me he dejado la vida por salvarlo», ha resumido.

Una de sus grandes aportaciones ha sido rescatar al filial con jugadores jóvenes que subieron de su mano del Basconia, como Malcom, Luis Bilbao, Gerenebarrena, Chasco y Hugo Rincón. Alguno de ellos hará la pretemporada con el primer equipo.

Su futuro puede estar ligado al Portugalete, con cuyo próximo director deportivo, Fernando Amorebieta, se ha dirigido a él. ¿Irá al club de La Florida? «Puede ser. Han mostrado interés. Les he dicho me que dejen unos días. Es un orgullo. Quiero seguir. Intentaré no quedarme fuera», ha indicado.