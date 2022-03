Patxi Salinas: «Nos faltaba atornillar algún tornillito que estaba suelto»

Patxi Salinas pilota la nave de un Bilbao Athletic que despega sin contemplaciones, encadenando tres victorias consecutivas y cuatro de los últimos cinco partidos resueltos con triunfos tras noquear al DUX internacional en la matinal dominical de Lezama: «El equipo está mostrando una entereza y un compromiso brutal, llevamos cinco partidos, hemos conseguido 13 puntos y en cuatro, la portería a cero, con lo que no es nada fácil», señala el técnico de San Adrián ensalzando a su tropa.

«Salga quien salga no se nota. El equipo está muy metido y comprometidio con lo que hacemos. Hemos recortado muchos puntos a los que tenemos por delante, estamos en un momento fantástico para salir cuanto antes. Cada final que jugamos, la sacamos adelante, como en Zamora, o Unionistas. Son todo finales porque, pese a ganar, cuesta salir», lanza orgulloso del rendimiento de sus jóvenes futbolistas, que compiten con fiereza por sumar y asnetarse en el once inicial. El objetivo trazado por Salinas cala en la disciplina del grupo, que se deja la piel: «El esfuerzo no se negocia, llegan reventados al final, no pueden ni andar al llegan al vestuario», subraya el míster rojiblanco, que insiste en que «lo más gratificante es que mueren por los colores y este escudo, en la presión, que es difícil y más en días como hoy, para que al rival le cueste mucho llegar a nuestro campo», desliza.

Salinas desvela que este Bilbao Athletic coge cuerpo y robustez: «Con balón tenemos un patrón de juego muy claro y cuando no lo tiene, también lo tiene claro. Hoy, el 1-0 nos vale para ganar pese a tener más ocasiones. Hay que defender muy bien y ser sacrificado», resume. Para conseguir puntos, insiste Salinas, es necesario «dejar la portería a cero y explicar a chicos de 18 años que tienes que defender y ser bueno en estrategia; ves que tienen claro cuándo hay que presionar, cómo ocupar los espacios, quién tiene que replegar. Suele ser muy aburrido, pero cuando el equipo lo coge es muy divertido y para el entrenador, más», relata sobre la rutina de las sesiones de Lezama.

Esta Primera RFEF no cesa. Toca salir al cruce del Talavera, que abre la zona roja con cinco puntos menos que el filial rojiblanco, aunque tras no comparecer esta jornada ante el Valladolid Promesas por aquello de algunos casos de Covid: «Nos hubiera gustado que hubiesen jugado, pero vienen con un partido menos. Les llevamos renta de cinco, y vamos a ir a allí con mentalidad ganadora, como fuimos a Majadahonda y salamanca», lanza y se congratula de que ha ajustado sus piezas: «Nos faltaba atornillar algún tornillito que estaba sueltito, no dábamos con ello, pero ahora sí lo hemos conseguido», remarca el exleón, que entiende que el Talavera «se juega la vida», igual que su propio equipo: «Habrá que dar el golpe definitivo y daríamos un pase adelante de gigantes. Hace semanas parecía que no veíamos la luz, si podemos resolver en Talavera, mejor. Lo afrontaremos con ganantías en su estadio, que es grande», zanja Salinas.