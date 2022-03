Patxi Salinas: «Entre los Nicos, Luis Bilbao y Malcom, tenemos cuatro extremos para mucho tiempo»

Luis Bilbao y Malcom Ares representan las dos sensaciones más descollantes de un Bilbao Athletic que se catapulta hacia la zona media de la Primera RFEF tras una primera vuelta muy titubeante. Dos apuestas del actual entrenador, Patxi Salinas, que no ha dudado en promocionarles del Basconia y darles mando en plaza para activar los extremos del filial: «En el tiempo que llevamos nosotros han subido una cantidad de jugadores al primer equipo, entre ellos, Nico Serrano y Nico Williams en esas posicones. El futuro que tienen Luis Bilbao y Malcom es súperbrillante, con un talento y unas condiciones brutales. En poco tiempo tendremos para el primer equipo cuatro extremos para cuatro puestos para muchos años», sentencia ensalzando las características de sus dos pupilos, que han marcado goles y quebrado cinturas de sus rivales.

Beñat Prados empieza también a mostrar su mejor versión. Por su botas pasan todos los balones del Bilbao Athletic desde la sala de máquinas de la zona ancha hacia el ataque: «A Beñat lo tuve en el Basconia y ya me parecía brutal cuando bajaba del filial. Es un jugador espectacular. Este año me he vuelto a encontrar con él. Es un jugador fantástico», relata Patxi Salinas y sostiene sobre el mediocentro navarro que «ahora mismo le falta un pasito más para estar en el primer equipo, pero en poco tiempo lo dará. Es un futurible del Athletic, sin duda, aunque no haya dado el paso todavía. Nos va a dar mucho, es una de las joyas de Lezama. Va a llegar su momento, y llegará porque lo tiene todo», remarca.

El entrenador de San Adrián, con experiencia en los banquillos de Segunda B en Burgos y Badajoz, entre otros, acató en verano que la apuesta de la dirección deportiva para suplir a Joseba Etxeberria se promocionaba desde el Juvenil de Honor con la figura de Imanol de la Sota: «Es una decisión que no me compete. Fue honrado consigo mismo, tengo relación con Rafa Alkorta desde hace tiempo y estaba decidido. Fue muy valiente cuando lo más fácil era subirme a mí porque estaba en el Basconia. A mí me pejudicó porque pensé que iba a ser yo», recuerda Salinas como hombre de club. Los esquivos resultados le lanzaron a los mandos de un filial que parece asomar del abismo. Trece de los últimos quince puntos disputados por el Bilbao Athletic se han canjeado, encadenando tres victorias ante Valladolid Promesas, Unionistas y el pasado sábado ante el DUX, un rival más de directo por esquivar la zona roja. Una Primera RFEF a la que se ha reaccionado con ímpetu bajo la batuta de Salinas.

Las claves las relata: «El trabajo, el convencer a los chicos de que podíamos sacar esto adelante; hace cinco jornadas parecía que era imposible, pero con ritmos altos podemos ganar a cualquiera. El equipo ha creído ante equipos que van cuartos o quintos como Rayo Majadahonda o Unionistas», señala orgulloso Salinas en una entrevista en Cope Bilbao. La labor de concienciación era prioriraria para conseguir unos mínimos que salvaran los muebles: «Cuando no agarras victorias, hay desconfianza, se generan dudas. Los que llevamos años, sabemos que hay que tener paciencia, tranquilidad y que teníamos margen. El equipo ha sido capaz de reaccionar», rememora y desliza que «los tres puntos» del desahuciado Extremadura serán sumados en apenas dos semanas, algo que DUX y Talavera ya lo han computado. «No teníamos margen de error cuando cogimos el equipo, había que llegar a 40 o 42 puntos», añade con los 30 puntos que ahora presentan en 27 partidos.

Salinas incide en el hecho de que su labor es casi más motivadora que de pizarra: «Estamos para convencer a los chicos que son buenos y ajustar cosas desajustadas. Hay que ir probando hasta conseguir el once y ya vas ajustándolo para que el equipo juegue a lo que tú quieres. Sabemos cómo hay que jugar, con ritmos altos, intentar que el contrario no piense con la intensidad de la gente joven que tenemos», describe el exleón, que ha tirado del Basconia para apuntalar el filial. Ahora toca este domingo en el estadio de El Prado el Talavera. No hay mucho margen de fallar o te penaliza: «Si ganamos el domingo, el paso será brutal. Después tenemos el Tudelano (colista) y el Extremadura (tres puntos garantizados)», lanza en el marco de un calendario benigno: «Te puedes ir a ocho puntos si ganas (aunque el equipo toledano con un partido menos), pero el Talavera va a meter a mucha gente, 3.000 o 4.000 personas. Les queda ese cartucho para conseguir la permanencia», zanja Salinas.