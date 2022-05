Patxi Salinas: «Tenemos que llegar con vida»

Patxi Salinas vive el presente. Era consciente de que no sería fácil dejar sufrir hasta el final en esta endiablada Primera RFEF. Así será para el Bilbao Athletic. La derrota ante el Calahorra le deja sólo dos puntos de margen sobre el Talavera a falta de tres partidos para cerrar la persiana de la Liga regular: «Nos vamos un poco tristes, veníamos con mucha ilusión a este partido. La primera parte no sé si por el calor o por la necesidad de ganar, no hemos estado a nuestro nivel. Quizás demasiado castigo el 0-2. La segunda parte hemos ido mejor, hemos hecho el 1-2, hemos tenido el 2-2 en un remate de Artola, en el 80, otro remate de Guru, un gol anulado a Goti... Se veía que llegaba el 2-2. Estábamos en campo contrario, con muchas llegadas, con un esfuerzo brutal, quitando a un central y yendo a por todas. Ya el 1-3 en el 95 ha sentenciado», repasa el técnico de San Adrián.

«Vamos a pelear hasta el final, la remontada ha sido espectacular de los siete últimos partidos en casa: 19 puntos que es una barbaridad. Hemos ganado seis en casa y el empate ante el Deportivo», lanza Patxi Salinas sobre sus réditos en Lezama, que insiste en poner el valor a «unos números espectaculares». Aunque reconoce que «en el partido más importante, que era hoy, hemos fallado, entre comillas, porque no hemos ganado. El equipo lo ha dado todo hasta el último minuto, pero no nos ha dado», relata el exleón. El panorama se tuerce respecto a hace dos semanas con una clasificación muy comprimida que ya no permite ningún relajo: «Nos quedan tres finales, está apretado todo. El DUX ha ganado, el Talavera ha ganado, todos muy juntos. De una semana a otra parece que estás librado o en el pozo. La próxima jornada, a intentar ganar tú y a ver qué hacen los demás», significa sobre el envite que les aguarda en Ferrol, un equipo ya en playoff de ascenso.

Salinas explica que el Racing de Ferrol tampoco será un rival asequible, todo lo contrario: «El domingo tenemos un partido ante el tercer clasificado, un rival muy potente, muy fuerte, que en A Malata ha hecho las cosas muy bien, con gente veterana. Luego, el Racing de Santander en casa y jugaremos ante el Sanse de los Reyes», enumera Salinas, un luchador nato que trata de insuflar competitividad a los cachorros: «Lo que tenemos que llegar es con vida. Estamos a dos puntos del playout, estamos fuera. Debemos seguir pensando en el Racing de Ferrol, después en el Racing y después en el Sanse de los Reyes. Así estarán también Talavera, DUX y SD Logroñés, que estará pensando que no lo tiene claro», alerta de los equipos implicados en la zona comprometida con el descenso.

A nivel personal, Salinas recuerda que dejó al Basconia «con 29 puntos en una primera vuelta fantástica» con una plantilla compuesta «por muchos juveniles de segundo año» ante equipos fuertes de rivales. «Pagas esa inesperiencia y recoges luego el fruto», señala, apuntando que este domingo ha alineado a cuatro juveniles ante el Calahorra. «Hay que jugar con los jóvenes y el Basconia ha competido de manera brutal todo el año». El Beasain le ha apeado en Lasearre en el primer cruce del playoff de ascenso a la Segunda RFEF: «Ha metido dos goles ya al final. Hay que estar orgullosos, con cinco chicos del Basconia para el Bilbao Athletic, que necesitaba de esos jugadores para que en dos años estén en el primer equipo», relata sobre la pirámide trazada en Lezama.