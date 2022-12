Unzueta: «No recibí oferta del Bilbao Athletic, aunque dijeron que me seguían»

Iker Unzueta (4-9-98) descolla en las filas de la SD Logroñés con 7 goles en 16 partidos rentabilizando su primera salida de casa. Se formó en el Abadiño KE de su pueblo natal y militó en la Cultural de Durango y la SD Amorebieta, con dos ascensos a sus espaldas. Este domingo (12 h.) visita las instalaciones de Lezama para medirse a un necesitado Bilbao Athletic: «Preferí no ilusionarme porque no llegó a nada más», lanza el delantero, que estuvo hace dos veranos en la órbita del filial rojiblanco, en una entrevista para EL CORREO. Con César Caneda, Alain Ribeiro, Jon Madrazo, Sarriegi y Gexan forman en Las Gaunas el «grupo del euskoLogroñés», desvela el delantero vizcaíno, que se reivindica a golpe de goles.

- La SDL suma siete puntos de los últimos nueve y cinco partidos sin perder..., sexto en la tabla con 22 puntos.

- Está muy bien, la verdad. Llevamos trabajando bien desde hace tiempo. Antes encajábamos más al principio de la temporada, ahora estamos defendiendo mejor y en todos los partidos creamos muchas ocasiones. Sabía que si defendíamos mejor íbamos a ganar muchos partidos.

-¿Está su equipo en el mejor momento?

- Sí, yo creo que sí.

-Y siete goles de Unzueta en 16 partidos, 1.158 minutos, cuatro de penalti. Tercer máximo goleador del Grupo 2 de esta Primera Federación tras Nacho (Real Unión) y Jauregi, de la SD Amorebieta.

- Sí, estoy haciendo goles y lo importante es que han servido para ayudar al equipo. A ver si sigue la racha.

- Jugando de 9 sólo, cambiado su habitual puesto en banda...

- Sí, de 9 yo sólo. Es el primer año que juego solo en esa posición, el equipo juega mucho a futbol y me viene muy bien. Me llegan más balones.

- En verano se inclinó por la oferta de la SD Logroñés tras salir del Amorebieta. ¿Por qué cuando contaba con otras opciones?

- Bueno, tampoco tuve tantas cosas, no me llegaba nada real. Acabé en la SDL porque me llamó el técnico (Raúl Llona), me habían hablado muy bien de él, que el equipo jugaba muy bien a fútbol y lo que yo quería era jugar. Venía de un año sin jugar demasiado en la SD Amorebieta, quería coger confianza en un equipo de los que juegan bien a fútbol.

-¿Hubo posibilidad de quedarse en Urritxe o prefirió salir?

- Creo que al final y yo también quería salir, llevaba dos años allí y con el mismo míster prefería cambiar de aires.

- Jugó 24 partidos en la Liga SmartBank con solo 23 años. ¿Qué experiencia extrae?

- Está muy bien, mucha gente sueña con eso. Cuando lo vives desde dentro y ves que puedes jugar más, prefería este cambio de aires.

-¿Partido especial el de este domingo ante la SDL por aquello de ser de Abadiño?

- Jugar en Lezama siempre llama la atención, aunque el año pasado lo hice habitualmente con el Amore. Jugar contra el Bilbao Athletic siempre motiva un poquito más. Sería increíble ganarlo porque nos daría mucha confianza.

-Pudo jugar en el Bilbao Athletic hace un par de temporadas...

- Hubo ese rumor, pero se quedó en nada. No recibí oferta real, aunque dijeron que me seguían. Preferí no ilusionarme porque no llegó a nada más.

-¿Le hubiese gustado?

- Pues sí, siempre ha sido un sueño jugar en el Athletic. He seguido siempre la Athletic y un filial del Athletic siempre está bien.

-César Caneda, Alain Ribeiro, Jon Madrazo, Sarriegi, Gexan Elosegi... Buen vestuario.

- Sí, la verdad es que está muy bien, tenemos un grupito que le llamamos 'EuskoLogroñés' y va de puta madre.

-¿A quién debe temer Pallarés de la SDL, Ribeiro, Castri, Silvente, Samanés....?

- El que mejor anda y nos está dando mucho es Diego Esteban, el 10, que juega de mediapunta o extremo. Samanés ya lleva cuatro goles y es buen jugador también.

-Dos ascensos a sus espaldas, puede ser el tercero o es una utopía. Tiene Ángel...

- Ojalá, ojalá, sería le hostia, pero lo primero es conseguir el objetivo de salvarnos y luego ya, si vemos que va bien la cosa, será tiempo de soñar. En este grupo han hecho 14 plantillas para ascender y es imposible para todos.

- La UD Logroñés en descenso con 17 puntos, ¿se nota en el ambiente de la ciudad?

- No notamos nada, sí que lee en redes sociales, pero no noto nada. Sí es verdad que tiene más presupuesto que nosotros.

¿Le sorprende que el Bilbao Athletic esté tan abajo?

- Sí, los filiales siempre tienen buenos equipos, pero tendrán una mala racha. Al final hay muy buenos jugadores y va a ir para arriba, seguro.

-¿Y como delantero le asombra que ni Urain y Pascual suelan jugar y tanto Bingen como Pallarés empleen el falso 9?

- Eso al final el míster lo tiene que ver. Un 9 es el que hace goles..., pero el entrenador verá otras cosas que le pueden aportar más.

-Unzueta acaba contrato en junio con 24 años, ¿qué se plantea?

- No sé, no me he puesto a pensar lo que voy a hacer el año que viene. Lo más importante es hacer un buen año, meter todos los goles posibles y tener más opciones. Vendrá lo que tenga que venir.

- Lo del parecido a Broncano, ¿se lo siguen recordando?

- Este año no tanto, el año pasado en muchos campos sí que me llamaban Broncano.