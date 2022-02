Bilbao Athletic Reconversión en el centro del campo del Bilbao Athletic Patxi Salinas lo varió en su totalidad ante la UD Logroñés dejando en el banco a los fijos Prados, Diarra y San Bartolomé. Hasta once jugadores han pasado ya por la zona ancha

Las últimas derrotas ante Cultural Leonesa, Celta B y UD Logroñés han hecho ya saltar las alarmas en un Bilbao Athletic anclado en los 17 puntos y que sólo le salva que tanto Valladolid Promesas, aunque con un partido menos, como Extremadura siguen también perdiendo pluma con los mismos guarismos. Y el Zamora, próximo rival este sábado en Lezama, lo tiene a tiro de piedra a cuatro puntos. La salvación, que marca el Talavera, se sitúa a seis tras su abultada derrota ante Unionistas. Con este panorama, Patxi Salinas se sumerge en buscar soluciones y variar piezas, sobre todo en la zona ancha. Un sector de la creación en la que han alternado, en total, hasta once jugadores diferentes rotando en los tres puestos disponibles desde el arranque de esta Primera RFEF que no permite improvisaciones.

De hecho, ante la UDL, el técnico de San Adrián modificó la línea de los tres mediocentros que suele alinear en sus partidos sacando al césped de Las Gaunas, de saque, a Naveira, acompañado de Unai Rementeria, que debutaba en los últimos minutos de la cita de Balaídos ante el filial del Celta tras su captación del CD Mirandés, y el chico promocionado del Basconia, Beñat Gerenabarrena. Lo cierto es que los tres volantes habituales esta campaña con Salinas y De la Sota, y la anterior a los mandos de Joseba Etxeberria, Prados, el futbolista seguramente con más predicamento del Bilbao Athletic y que realizara la pretemporada en verano con el primer equipo de Marcelino García Toral, Víctor San Bartolomé y Diarra esperaron su turno en el banquillo. El segundo ni siquiera pisó el verde riojano.

Un volantazo severo a la línea de creación del filial que no surtió el efecto deseado para un equipo que acabó zozobrando con el tanto de Dubasin (1-0) que se pudo incrementar con tres ocasiones claras de Aridane Santana. Una sala de máquinas por la que en esta irregular campaña han desfilado, además de los seis mediocampistas citados, el polivalente Juan Artola cerrando el vértice de la creación, Kepa Uriarte, ahora más focalizado en reconvertirse en alternativa al lateral izquierdo, Jon Guruzeta, que ha actuado además como extremo, Mikel Goti, que no termina de entrar en los planes de Salinas, y Gorka Agirre, cedido actualmente en el Sestao River de la Segunda RFEF. Recopilando, salen esos once cachorros inmersos en las permutas que han tratado de ganarse las preferencias de un míster que agita el avispero en busca de estímulos renovados.

Este sábado aguarda el Zamora CF, implicado directamente también en la pelea por salir del precipicio, a la que se le noqueó en el Ruta de la Plata. Un cruce más que trascencental pese al amplio terreno que resta por delante: «Esta situación conlleva mucha presión. Si se gana, los chicos se van a liberar. Seremos otro equipo en cuando ganemos, nos falta coger un poco de aire para el siguiente partido afrontarlo con mayor tranquilidad», deslizaba en Las Gaunas Salinas, que insiste en que «no nos queda otra que competir, que seguir. Ante el UD Logroñés hemos competido, hemos luchado, pero no nos ha dado para empatar o ganar. Y ahora tenemos que darle la vuelta este sábado ante el Zamora», zanjaba el preparador rojiblanco con el prismático ya focalizado en el equipo que ahora gobierna Yago Iglesias. Salinas deberá despejar, de nuevo, sus mediocentros elegidos, en entredicho y con las orejas tiesas.