Sergio Benito, la amenaza del Valladolid Promesas en Lezama

La racha de Sergio Benito en el Real Valladolid Promesas es colosal. Marcó un gol con el CD Badajoz en 16 jornadas y ahora resulta que suma tres en sus tres primeros partidos en su regreso a filial blanquivioleta desde finales de este mes de enero. El delantero vallecano está de dulce en un febrero que corona este viernes (21 h.) en las instalaciones de Lezama ante el Bilbao Athletic: «No ha cambiado nada, lo que pasa es que ahora me entran las que antes no me entraban. Los delanteros vamos por rachas», lanza a El Correo un ariete cotizado por su verticalidad y clase, que ha estado en la agenda de Málaga o Deportivo, entre otros. Supone el mayor peligro del Valladolid Promesas ante el equipo de Patxi Salinas.

«Prefiero que los goles se conviertan en puntos», se sincera ante la difícil situación clasificatoria del filial pucelano, en zona de descenso (puesto 18 con 18 puntos), con tres puntos menos que los cachorros (21). La cita en Lezama se las trae en ese sentido. Sólo vale la victoria para sacudirse la presión de jugar en el alambre. «Estoy seguro que los dos equipos vamos a salir de ahí abajo», remata ya resituado en su destino dejando atrás que, a finales de agosto, el CD Badajoz cerraba su cesión. El ex punta de Rayo, Barakaldo y Cultural Leonesa no contaba en los planes de Pacheta de cara al primer equipo.

Benito, de 22 años, aterrizaba en los Campos Anexos de Zorrilla en el verano de 2020 procedente del Rayo Vallecano para reforzar al filial blanquivioleta, con el que disputó 21 partidos en la división de bronce, marcando seis goles. Además, debutó en LaLiga y en Copa con el equipo pucelano. Este curso, en la primera parte de la competición, con el Badajoz participó en 16 encuentros, 15 de Liga y uno de Copa el Rey, con doce titularidades y anotando un gol al Real Unión. Los problemas económicos de la entidad pacense, que todavía le debe parte de sus honorarios, le han devuelto a Valladolid: «Estamos intentando salir de abajo, preparando el partido de Lezama para corregir los fallos», explica Sergio Benito, que conoce de medirse «bastantes» veces a este Bilbao Athletic: «Tiene muy buen equipo, seguro que sale de abajo, hay que creer. Nos pasa como a nosotros. Los filiales este año están sufriendo bastante», subraya el punta madrileño, del que se espera un gran futuro a nada que explote.

Benito entiende la posición delicada del equipo de Patxi Salinas ya que algunos de sus puntales «suben muy rápido para arriba como Agirrezabala, Nico Serrano y Nico Williams», lanza conocedor de la peculiar filosofía del Athletic. «Pero su filial tiene muy buen equipo, son muy jóvenes», matiza. De su etapa en el Barakaldo, donde jugó cedido con apenas 18 años junto a otras jóvenes promesas como Villacañas y el mallorquinista Antonio Sánchez, guarda unos excelentes recuerdos: «Estuve genial, era la primera vez que salía de casa y me contré un maravilloso club y una gran ciudad. Jugamos además un playoff de ascenso a Segunda ante el Hércules», rememora. Destaca sobre todo a la figura de Iñaki Zurimendi, entonces director deportivo fabril, ahora en el mismo puesto en el Portu, que recomendó y gestionó su préstamo desde el Rayo Vallecano: «Agradezco que apostara por mí en aquel momento», señala Benito, que este viernes amenaza al Bilbao Athletic en Lezama.