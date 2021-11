De la Sota: «No tener continuidad nos ha penalizado»

El entrenador del Bilbao Athletic, Imanol de la Sota, recuperado del positivo en Covid que le obligó a perderse el partido ante el Racing en El Sardinero, no pudo amortiguar el mal trago viendo ganar a su equipo. «En situaciones como la nuestra, la fortuna, a veces, tiene que acompañarte, y parece que no es así. Justo antes de la jugada del gol, hubo una ocasión de Diarra que pega en el palo y sí que es verdad que estábamos teniendo cierta continuidad», relata el míster santurtzarra.

De la Sota lamenta que en el segundo acto su equipo se diluyó en la espesura ante un experimentado Talavera que supo maniatar al filial cercenando su zona de creación: «Ya se ha visto en la segunda parte que la continuidad ha desaperecido. Cada vez que generábamos algo de continuidad, algo pasaba que se volvía a parar el partido, que alguien tenía molestias... Ha sido muy difícil conseguir esa continuidad y eso nos ha penalizado», describe. La Primera RFEF se le está atragantando al Bilbao Athletic, anclado en la zona roja después de 13 jornadas ya consumidas, con sólo 11 puntos en el casillero: «Esta categoría es lo que es, lo tenemos que ver como un regalo y seguir apretando. Nos está costando muchísimo», señala, para reiterar que los cachorros deben «seguir buscando, desde la dificultad, crecer», en una máxima de su desarrollo hacia la élite.

El preparador del filial sostiene que el Talavera apenas inquietó en ataque, que sacó petróleo de su mejor ocasión bajo la lluvia de Lezama: «Son partidos muy cerrados y no recuerdo que hayan tenido ninguna ocasión del gol salvo la que han metido y el posible penalti, no tengo en mente ninguna más clara. La verdad es que nosotros tampoco hemos tenido muchas, pero sí situaciones. En la primera parte, con continuidad por fuera, conseguíamos llegar y crear ciertas situaciones», remarca De la Sota. En medio de esta espiral negativa, el potente Deportivo, que aspira al ascenso como su único objetivo, supone la próxima estación de los cachorros en el mítico estadio de Riazor: «El fútbol es lo que tiene, nunca sabes cuándo las dinámicas cambian y, mejor sitio que ese para cambiarla, no vamos a encontrarla en toda la categoría. Es lo que tenemos que buscar esta semana», anima a su tropa.