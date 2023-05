El técnico del Bilbao Athletic critica al club por «no reaccionar» cuando el equipo se hundía en Navidad

El técnico del Bilbao Athletic, Álex Pallarés, censuró este sábado con dureza a la dirección deportiva del club, a la que responsabilizó de no adoptar medidas cuando en Navidades se veía que el filial rojiblanco se hundía en la tabla. El equipo es colista en Primera RFEF, categoría de la que se despidió hace varias semanas: tiene 25 puntos -el Amorebieta tiene 68-, ha ganado cinco partidos y ha perdido 22. La próxima semana recibe en Lezama precisamente al Amorebieta, que solo necesita un punto para regresar un año después a Segunda División.

Con estas declaraciones, realizadas al término del duelo que enfrentó al Bilbao Athletic con el Eldense, y que concluyó con una nueva derrota (1-0), Pallarés escenificó su malestar con los responsables del club, que le contrataron para sustituir a Bingen Arostegi en el banquillo del filial. «Llevo 24 años y puedo decir que tengo la suerte de que me ha ido muy bien, bien casi siempre, regular alguna vez y esta es la primera vez que yo creo que me va mal. Tenemos que ser conscientes también de la categoría que es y que somos un equipo muy joven. Nosotros, como club, en Navidad tuvimos la oportunidad de reaccionar y no lo hicimos, lo cual desde Navidad sabíamos cuál iba a ser el desenlace y esta es la realidad», dijo en rueda de prensa. No se detuvo ahí: «Cuando tú ves que el equipo quiere y no puede y en Navidad, con 20 partidos por delante, no reaccionas, pues está claro que el desenlace final lo sabíamos todos. ¿Por qué no reaccionamos? Son otras personas las que te tenían que contestar».

El responsable del Bilbao Athletic transmitió la impotencia que siente al intentar mejorar cada día y no lograrlo: «Lo intentamos todos los días. También es cierto que a veces quieres y no puedes. Nosotros venimos hoy y jugamos con dos juveniles, por ejemplo. Somos el equipo más joven de los cuarenta de la Primera Federación. O sea, querer, queremos siempre, intentamos competir siempre, jugamos lo mejor que podemos y luego hay una realidad: esta categoría tiene un nivel que está por encima de nosotros, simplemente».

Pallarés sabe que no va a seguir en el Athletic. Sus manifestaciones tienen aroma de ajuste de cuentas con los tres máximos responsables deportivos del club. Para empezar, dejan en una incómoda posición a Sergio Navarro, director de Lezama, del que se presentaba como "gran amigo" y quien apostó por su fichaje. Pero también apuntan al director deportivo, Mikel González, y a Xabier Álvarez, el directivo responsable del área deportiva y que debe dar el visto bueno a todas las operaciones que se hacen en el club,

Pallarés fichó en noviembre como sustituto de Bingen Arostegi. Cogió un equipo a dos puntos del descenso y lo ha bajado hace varias jornadas y en estos momentos está a 21 del primero que se salva.