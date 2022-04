El 'caso Bilbao Athletic-Deportivo', mucho en juego para los dos equipos

El Deportivo ha denunciado este lunes ante el Comité de Competición al Bilbao Athletic por alineación indebida en el 1-1 que enfrentó a ambos equipos este domingo en Lezama. Los gallegos mantienen que los rojiblancos Diarra y Artola deberían haber cumplido su partido de sanción por acumulación de tarjetas ante ellos y no frente al Extremadura, con el que los de Patxi Salinas debían jugar la pasada semana. Sin embargo, los de Almendralejo fueron excluidos a finales de febrero de la competición de Primera RFEF. Sus partidos se dan por ganados a sus rivales, pero no se levantan actas ni los equipos se desplazan hasta los estadios para hacer acto de presencia.

El tribunal federativo lo analizará el miércoles. Se trata de una situación muy compleja porque un caso como este no está recogido en el reglamento y no ha habido nunca una sentencia sobre un escenario así. Por tanto, no hay siquiera certeza de que vaya a resolver ese mismo día. Podría incluso abrir un expediente y resolver más tarde.

Cada club ve el caso de una manera. «Está clarísimo. Pudieron jugar porque cumplieron sanción ante el Extremadura», zanjó el técnico local, Patxi Salinas. El club rojiblanco ha deslizado que se consultó con la Federación, pero aunque así fuera la respuesta, no sería vinculante porque la resolución queda en manos del tribunal federativo.

El Deportivo se agarra a lo que hizo hace unas pocas jornadas el UD Logroñés, con dos sancionados que no jugaron el partido siguiente de los riojanos ante el Extremadura porque el club entendía que en el choque que no se disputó no se cumplía sanción.

Para los dos equipos es clave lo que se decida. Hay mucho en juego. El Bilbao Athletic está dos puntos por encima del descenso. Si le dan el duelo por perdido, se quedaría sólo uno por delante del Talavera y el riesgo de caer a Segunda RFEF aumentaría.

El Deportivo, segundo, da por hecho que no atrapará al líder Racing, once puntos por encima y con la única plaza de ascenso al alcance de la mano. Los coruñeses llevan dos puntos al tercero, el Racing de Ferrol, que serían cuatro en caso de que les den por ganado el partido de Bilbao. En su mente está en llegar en el mejor puesto a la promoción de ascenso, dos eliminatorias a partido único que además jugarán en Galicia, con Riazor como uno de los escenarios. En caso de empate tras la prórroga, se clasifica el que mejor haya acabado en la Liga. Por eso es tan importante para el Deportivo ser segundo.