Iraia deja el femenino del Athletic y se incorpora al cuerpo técnico del Basconia, que dirigirá Llopis

Sorpresa en el organigrama del Athletic. Iraia Iturregi deja el banquillo del Athletic femenino y se unirá al cuerpo técnico del Basconia, que será entrenado por Bittor Llopis. La vizcaína, en una entrevista con este periódico hace unos días, no cerraba la puerta a dar un paso de este tipo. «Es que ni me veo ni no me veo, pero no lo descarto. Para mí es más cómodo entrenar a chicas porque conozco las categorías. Tengo muchos conocimientos de la categoría, de las jugadoras. Todo sería analizar. Un buen entrenador es llegar, analizar el juego, analizar el perfil de jugadores y analizar la competición... Y en base a eso trabajar», comentó.

De nuevo, Iraia hace historia. Como en enero de 2021 cuando se convirtió en la primera entrenadora del Athletic femenino tras la destitución de Ángel Villacampa. Ahora, es la primera mujer que se integra en el staff de un equipo masculina de Lezama. Un nuevo paso más en la carrera de esta exjugadora, un icono del Athletic. «Llevaba tiempo meditando esta decisión. Llevo dos décadas en el fútbol femenino en el Athletic primero como jugadora y más tarde empezando como entrenadora en categorías inferiores. En enero de 2021 asumí la responsabilidad de dar el salto al primer equipo que estaba en una situación delicada», ha comentado Iturregi quien cree que ha llegado el momento de «dar un paso a un lado». «Hay mucho talento jóven en este grupo y nos va a dar alegrías», aseguró la vizcaína en declaraciones a la página web del club. Este anuncio se produce una después de que Bittor Llopis, el técnico que ha llevado al Juvenil del Athletic a la semifinal de la Copa de Campeones -perdió ante el Betis- y a la de la Copa del Rey -cayó contra el Madrid-, fuera el elegido para tomar las riendas del Basconia, segundo filial rojiblanco. El getxotarra, de 35 años, llegó a Lezama el pasado verano y ahora asciende con gran parte de la plantilla que ya ha dirigido la campaña recién terminada. Sustituye, de este modo, a Carlos Gurpegui, que se encargará del Bilbao Athletic en Segunda Federación. Llopis, por su parte, ya conoce la Tercera Federación pues entrenó al San Ignacio cuando formaba parte del Alavés. Y con él estará Iraia, que ha sido entrenadora de categorías inferiores femeninas y preparadora física del primer equipo en la 2018-2019. En enero de 2021, tras dirigir una campaña al filial, pasó al banquillo de las leonas en la máxima categoría.