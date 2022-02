Bordalás, sin centrales para San Mamés

Tras el desgaste del miércoles de los cuartos de Copa ante el Cádiz se esperaba que Bordalás moviese ayer su banquillo ante el partido de Liga contra la Real, que también alineó a varios de sus jugadores menos utilizados tras caer goleado ante el Betis. Hasta cinco caras nuevas se vieron en el Valencia con respecto al once que consiguió el pase a semifinales. La visita a San Mamés del próximo jueves (21.30 horas) se tradujo en que Soler y Guedes, las máximas figuras del equipo ché, comenzasen el partido ante los donostiarras desde el banquillo. Junto a ellos también rotaron el delantero Hugo Duro, el central Diakhaby y el guardameta Jaume Doménech. En sus lugares salieron Mamardashvili en portería, Mosquera en defensa, Ilaix Moriba en el medio y Musah y Maxi Gómez como referencias en ataque. Además, Bordalás volvió a variar su sistema y pasó del 4-1-3-2 al 3-5-2 que ha utilizado en los últimos compromisos ligueros ante Sevilla y Atlético.

Al igual que ante andaluces y madrileños, el Valencia se volvió a quedar sin los tres puntos. Y de no ser por el hecho de estar a tres partidos de sumar un título las alarmas saltarían en Mestalla. Los chés sumaron su quinta jornada sin triunfos y solo han obtenido dos puntos de los últimos quince posibles. En su defensa hay que decir que el calendario en 2022 no les ha acompañado demasiado puesto que se ha medido también a Espanyol y Real Madrid.

Ante la Real Sociedad faltó pólvora porque los de Bordalás tuvieron buenas oportunidades para abrir el marcador. Gayà, Maxi Gómez y Bryan Gil pusieron a prueba a un resolutivo Álex Remiro. El ex guardameta del Athletic se discutió ayer el MVP del partido con su homólogo rival, Mamardashvili. El georgiano no acusó su inactividad -no defendía la meta valencianista desde la sexta jornada- y salvó a los suyos con un estupendo mano a mano frente a Portu al inicio de la segunda mitad. El Valencia volvió a mostrar una versión que resulta similar a la del Athletic: presión alta, dar el balón al rival y robar rápido para buscar las bandas.

Un once plagado de niños

El once de ayer del Valencia ya es todo un récord en la presente temporada. Con 22 años y 205 días, los elegidos por Bordalás se convirtieron en el once más joven de las cinco grandes ligas en la presente temporada. Entre ellos se encontró Cristhian Mosquera, central nacido en 2004 al cual ha tenido que recurrir su entrenador ante la plaga de lesiones en el eje de la zaga. Con Paulista y Alderete -pareja titular- fuera de combate por sendos problemas en los isquitobiales, Bordalás también se ha visto obligado a colocar a Foulquier, lateral derecho, como central.

Los problemas en defensa de cara a San Mamés no acaban ahí porque sumó la lesión de Eray Cömert. El central suizo, incorporación en el mercado invernal, se tuvo que retirar por molestias físicas y su presencia en La Catedral es toda una incógnita. Para más inri, Hugo Guillamón, centrocampista que se desempeña en ocasiones como central, sufrió una fractura de nariz en un brutal choque con Mikel Merino y será intervenido quirúrgicamente hoy, por lo que está descartado para el compromiso copero donde el entrenador alicantino deberá buscar soluciones para componer su defensa.