Bordalás olvida viejas rencillas y felicita al Athletic y su afición

Pronunciar el nombre de José Bordalás en San Mamés es como hablar del demonio. Es un entrenador al que la afición del Athletic no le tiene especial simpatía por su forma de encarar los partidos, por el tipo de juego que practican sus equipos; en suma, por sus pérdidas de tiempo. Hay varios ejemplos de polémicas del preparador del Getafe y la parroquia vizcaína. Sin ir más lejos, lo sucedido en septiembre, en el partido de la primera vuelta de la Liga, aunque él ha olvidado esas viejas rencillas para, caballero, tener un gesto con los bilbaínos.

«Quería felicitar al Athletic Club por la consecución de la Copa del Rey aunque ha pasado ya casi una semana, pero creo emociona a todo el mundo del fútbol cómo están celebrando después de 40 años la consecución de la Copa del Rey. Felicitarles tanto al Athletic Club como a su magnífica afición por el título conseguido».

¿Pero qué ocurrió a principios de temporada? Se produjo un enfrentamiento entre el técnico alicantino e Iñaki Williams. El mayor de los hermanos afeó a Bordalás el comportamiento antideportivo de uno de sus jugadores. Se formó una trifulca en el banquillo y el internacional con Ghana tronó contra el preparador. «Me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol. En los últimos minutos, con la adrenalina, he ido a recriminarle. No me siento orgulloso de ello, pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera no me gusta nada», lanzó el futbolista.

Las palabras de extremo bilbaíno tuvieron respuesta en la sala de prensa. «Son palabras oportunistas y desproporcionadas y fuera de lugar. Lo que tiene que decir Iñaki Williams es el insulto que me dijo, que creo que es grave», subrayó Bordalás. Más tarde, desmintió que el futbolista del Athletic dijera nada a un preparador que, en la siguiente comparecencia, utilizó una de las habituales frases del delantero rojiblanco a modo de ironía. «Esto es fútbol, papá».

Tampoco fue mucho mejor en la eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2021-22. Eran las semifinales y tampoco hubo mucho juego efectivo. Al Athletic no le gustó y hubo muchos futbolistas que se quejaron en los días posteriores a la clasificación del Valencia.

Después de todos estos episodios, señor, Bordalás ha empezado su rueda de prensa con unas palabras de reconocimiento a los rojiblancos.