José Bordalás atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Athletic correspondiente a la ida de semifinales de Copa del Rey que se disputará en San Mamés. Tras el entrenamiento matinal en el que se vio como Hugo Guillamón no se entrenaba con el grupo mientras que Uros Racic y Gabriel Paulista trabajaban en el gimnasio, el técnico habló de los jugadores lesionados y del importantísimo partido copero.

P: ¿Cómo están Guillamón y Racic?

R: Hugo Guillamón tuvo un fuerte golpe en los huesos de la nariz y tuvo que pasar por quirófano, hasta mañana por la mañana que tenemos una pequeña sesión no sabemos si podremos contar con él. Uros Racic al iniciar la sesión del lunes tuvo unos problemas a nivel muscular y hoy ha entrenado a parte por precaución.

P: ¿Qué opina de las quejas del Athletic por las diferencias en el tiempo de descanso entre equipos?

R: No puedo opinar respecto al otro equipo, si que es verdad que a nosotros nos ha pasado a lo largo del campeonato que hemos estado jugando tres partidos en seis días y cuando te toca pues no estás contento, puedo llegar a entender que ellos estén enojados.

P: ¿Estar en semifinales de Copa es uno de los momentos más especiales de su carrera?

R: Sí, aunque he tenido muchos momentos especiales. Son momentos imborrables y tenemos una oportunidad de jugar una final y obviamente vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Tanto el Athletic como nosotros vamos a pelear por estar en la final.

P: ¿Una eliminación podría llevar al equipo a entrar en una mala dinámica?

R: No pensamos en esa posibilidad, no pensamos en algo que no sea bueno para nuestros intereses. Vamos con todo a San Mamés con una mentalidad ambiciosa y ganadora.

P: ¿Cómo están Diakhaby y Alderete?

R: Están al 100%, entrenando con normalidad y podemos contar con ellos. Es una buena noticia.

P: ¿Piensa igual que Marcelino que era el rival menos deseado?

R: La verdad es que no sé los sentimientos de Marcelino aunque lo puedo entender por su pasado exitoso en el Valencia. Yo no tenía una preferencia, estábamos cuatro equipos y de los tres que nos podían tocar iba a ser difícil. Nos ha tocado el Athletic y lo afrontaremos con el máximo interés.

P: ¿Cree que el estilo del Athletic es directo como antaño? ¿Puede ser el peor rival posible para un Guillamón entre algodones?

R: Somos muy dados a tener estereotipos y va cambiando constantemente. No tenemos ya esa idea del Athletic de los años 80 con ese juego directo casi británico. Al final obviamente ellos tienen mucho el sello de su entrenador y con unas señas de identidad muy definidas. Cada temporada es distinta y al final sabemos que en el fútbol moderno hay mucho dinamismo, y cualquier rival no hubiese sido bueno para el problema que tiene Guillamón.

P: ¿Ha decidido ya sobre la portería?

R: No te puedo decir y obviamente será el propio jugador el que sepa finalmente que va a jugar. Cillessen está ya entrenando y quizá le falta un poco, los tres están bien y mañana decidiremos.

P: ¿Qué opina del cambio de reglamento sobre los goles que valen doble fuera de casa?

R: Lo aceptamos, sabemos que se van cambiando reglas y tampoco le damos mayor importancia. Sabemos que tenemos que sacar un buen resultado y muchas veces se comete el error pensando que tienes cierta ventaja jugando el partido de vuelta en casa y no te empleas al 100% pensando que tienes una segunda oportunidad y a veces no te vale. Tenemos que ir con mentalidad ganadora y sin pensar en la vuelta, lo afrontamos así.

P: ¿Por la importancia que tiene la afición de San Mamés, es el objetivo salir vivo para la eliminatoria?

R: Siempre es importante, tenemos mucha confianza en la afición al igual que el Athletic tiene en la suya. Mañana no la tenemos pero creo que no debe ser un problema, estamos preparados a nivel mental y de ilusión. Sabemos que es un gran equipo y que ha eliminado a Barcelona y Real Madrid. Cuando hacemos las cosas bien somos un gran equipo.

P: ¿Para la banda derecha, confía más en Thierry o Foulquier?

R: Thierry ha estado mucho tiempo parado y va recuperando su mejor estado de forma. Tenemos alternativas en banda.

P: ¿Cómo ve a Eray Cömert?

R: Siempre que llega un jugador de otra liga, tiene un periodo de adaptación que es mayor. Tanto Ilaix Moriba como Bryan Gil han participado en esta Liga, así que para Eray es un pequeño hándicap, pero es un chico muy disciplinado. Ha jugado dos partidos de máxima exigencia y lo ha dado todo. Con el tiempo se va a adaptar.

P: ¿Cuál es el estado anímico del vestuario?

R: Están bien, están fuertes. Después de empatar nos quedamos un poquito decepcionados porque afrontamos el partido para ganar pero rápidamente les animé a cambiar cualquier pensamiento negativo. Lo que afrontamos mañana es algo muy bonito, están concienciados y los veo francamente bien.

P: ¿Tiene buen rollo con Marcelino?

R: Siempre hay buen rollo con mis colegas y le tengo el máximo respeto a los entrenadores rivales. Cuando nos hemos enfrentado en etapas anteriores cada uno defiende sus intereses y seguro que habrá buen rollo.

P: ¿Favorito en la eliminatoria?

R: Nos reservamos siempre para ustedes que son los que deciden. Yo tengo la mía propia, pero me la reservo (ríe).

P: ¿Cómo ve a Maxi Gómez?

R: Es una buena noticia porque el otro día nos ayudó muchísimo. Ese es el camino y cuanto más efectivos tengamos y se sumen al objetivo que tiene este equipo que es ser solidario, competitivos y ser un equipo, nos ayudará de cara al final de campeonato.