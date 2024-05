Bordalás sobre su encontronazo con Williams en septiembre: «Sinceramente, no me acuerdo de nada de lo que pasó en San Mamés» El técnico del Getafe dice que La Catedral es «un gran estadio» en el día antes de recibir al Athletic

Juanma Mallo Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 2 de mayo 2024, 17:55 | Actualizado 18:52h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El partido de la primera vuelta entre el Athletic y el Getafe acabó con polémica. Hubo un enfrentamiento entre Iñaki Williams y José Bordalás. El delantero le recriminó el comportamiento antideportivo de sus jugadores, se formó una trifulca y el internacional con Ghana saltó contra el preparador alicantino. «Me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol. En los últimos minutos, con la adrenalina, he ido a recriminarle. No me siento orgulloso de ello, pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera no me gusta nada», lanzó el futbolista rojiblanco.

Pues bien, toca el partido de vuelta (viernes, 21 horas), el duelo entre el Getafe y el Athletic en el Coliseum y, como no podía ser de otra manera, a Bordalás le cuestionaron por este incidente que tuvo continuidad días después cuando el preparador desmintió a Williams y afirmó que le había insultado. Este jueves, sin embargo, aseguró que no tenía en su mente ese episodio. «Sinceramente no me acuerdo de nada de lo que ocurrió en San Mamés. Estamos tan centrados en el día a día que no tengo ningún recuerdo negativo, todo lo contrario, San Mamés es un gran estadio y siempre tengo buenos recuerdos», subrayó un técnico que, elegante, cuando el Athletic ganó la Copa le felicitó en la primera rueda de prensa en la que tuvo oportunidad: «Creo emociona a todo el mundo del fútbol cómo están celebrando después de 40 años la consecución de la Copa del Rey. Felicitarles tanto al Athletic Club como a su magnífica afición por el título conseguido», aplaudió. En el análisis del duelo de este viernes también denunció los insultos racistas recibidos por Nico Williams en el Metropolitano. ««Ya me he pronunciado en varias ocasiones. Estoy en contra de cualquier insulto, sea cual sea el jugador y el escenario. Me da exactamente igual, hay que expulsar a esa gente de manera inmediata y que no vuelva a pisar un estadio». Aprovechó, del mismo modo, para alabar a la formación vizcaína. «Está a seis puntos de Champions, ha ganado la Copa y tiene una estructura muy sólida una plantilla con alternativas. Es un equipazo que nos obliga a dar nuestro mejor nivel. Hay que salir muy enchufados», afirmó Bordalás.