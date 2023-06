El bufido de Primera de Asier Villalibre

Robert Basic Bilbao Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Asier Villalibre aceptó salir cedido del Athletic una vez más en busca de minutos, protagonismo y goles. Había vivido esta experiencia en el Numancia, Lorca y Valladolid. Viajes hacia lo desconocido que no salieron bien, aventuras frustradas, huérfanas de aciertos de los que se alimentan los delanteros. Y el búfalo pasaba hambre, incapaz de articular bufidos que definen su naturaleza. Dijo que ya no volvería a marcharse de casa, que echaba de menos el sonido del euskera lejos de las calles de su pueblo natal, afanado en aprender a tocar la trompeta y metido en el proyecto musical Orsai junto con varios de sus compañeros y amigos del Athletic. Nunca dejó de creer en si mismo, ni siquiera cuando el balón era un rebelde y las redes callaban, y tras renovar con los rojiblancos aceptó probar de nuevo lejos de San Mamés. Dio el sí al Alavés, al vecino, que le permitía evolucionar su fútbol y al mismo tiempo disfrutar del día a día que tanto le gusta, en casa, rodeado de los suyos. A finales de enero se trasladó a Mendizorroza, donde ya es considerado héroe. Con barba, parte de su identidad, pero sin capa. No le hizo falta para volar en el Ciutat de Valencia y enterrar al Levante.

El 'Búfalo', apodó que le puso su técnico Txus Lambarri cuando era cadete - «me empezó a llamar así porque para esa edad tenía mucha fuerza y él decía que embestía a los rivales»-, salió de titular en el segundo partido del play-off por el ascenso. El empate le valía al Levante al término de la prórroga y entonces ocurrió, en el tiempo añadido de los 120 minutos. El VAR vio una mano que tuvo que ser revisada una y otra vez y el árbitro, tras ir a la pantalla, decretó pena máxima. En teoría iba a ser Luis Rioja el encargado de lanzar, pero el delantero del Athletic asumió la responsabilidad. Tranquilo por fuera y puro fuego y nervio por dentro, el de Gernika ejecutó el penalti con tranquilidad, engañó a Femenías y mandó al Alavés a Primera. Corrió, gritó, se tumbó en el suelo y abrió los brazos. Fue sepultado por sus compañeros. Debajo, con todo el peso del mundo encima, Villalibre hacía las paces con el fútbol. Estaba en paz con él, probablemente la persona más feliz de la Tierra en aquel instante. Barba, trompeta, gol «El fútbol es lo más importante de mi vida. Antes que nada está la salud de mi familia, claro, pero al fútbol le he dedicado casi todas las horas de mi vida. Es en lo que más he trabajado y lo que más feliz me hace en el día a día. Me gusta. Jugaría todos los días», dijo el 'Búfalo' en una entrevista con este periódico. Contra el Levante saboreó la felicidad genuina y sintió que todo había merecido la pena. Ocasiones falladas, cesiones infructuosas, suplencias, horas de trabajo sentadas en el banquillo, falta de oportunidades. No quiso marcharse, con los colores rojos y blanco metidos bajo la piel, pero quiso jugar en el Alavés. Cuatro meses y medio más tarde, su gol desde el punto de cal fue canjeado por un sitio en la élite. Más allá de la barba y la trompeta, imagen que completa su figura y atrae a fans de todo el país, el vizcaíno es un futbolista que quiere triunfar en el Athletic. Solo tiene 25 años y ya ha vivido varias vidas, aunque la séptima la reserva para San Mamés. En la temporada que acaba de cerrar con una diana memorable, grabada para siempre en la memoria de Vitoria, Villalibre ha participado en 20 partidos, marcado cinco goles y dado dos asistencias. Ha acabado por todo lo alto, convertido en la figura de un ascenso que ya nadie puede quitarle. Es suyo y lo legará al Alavés, que ahora dejará para regresar al Athletic. Se pondrá a las órdenes de Ernesto Valverde e intentará convencerle de que es el '9' que necesita el equipo. Un verano más persiguiendo un sueño. De él depende, de que el balón le obedezca y las redes le hablen. En sus 103 encuentros como rojiblanco ha hecho 13 tantos. Tienen que ser más. Muchos más. San Mamés lo pide, entre los ecos de un bufido que llega potente desde Valencia.