Del cielo al infierno en 90 minutos

El Athletic demostró propósito de enmienda hasta el descanso pero acabó el partido pidiendo perdón por sus pecados, los de siempre, los que han terminado condenándole a la intrascendencia en la Liga y que a punto estuvieron de enviarle directamente al infierno en el Nuevo Mirandilla, porque no ganar este partido hubiera sido como para ponerse a comer cerillas.

Que el Cádiz le gane al Athletic en intensidad tiene delito, pero hay que rendirse a la evidencia. Los amarillos regresaron del vestuario dispuestos a comerse el césped, como si el meneo que habían recibido en la primera parte y la goleada en contra que señalaba el marcador no fuera con ellos.

El Athletic, en cambio, volvió en el segundo tiempo con esa cara de suficiencia a la que solo le falta una mano bien abierta. Este equipo nunca ha sabido nadar y guardar la ropa, esconder la pelota, agotar al rival hasta hacerle perder toda esperanza. Al contrario, los de Marcelino dieron vida a un rival que se está jugando la permanencia y a punto estuvieron de pagarlo muy caro.

Estas cosas pasan en Cádiz, un campo peculiar en el que juega un equipo diferente. Era previsible que con un 0-3 los locales se pusieran el mundo por montera y buscaran el milagro al calor de un público incondicional. Lo que no entraba en ningún cálculo es que el Athletic se empeñara en hacer internacional a Alejo. Ya en el primer tiempo, cuando la defensa del Cádiz era una chirigota, había sido el único incordio para un Athletic que entonces estaba en modo apisonadora. Sus incursiones por la banda, que acababan siempre en un centro aprovechable, no preocupaban a un Athletic que contaba sus remates por goles.

El problema vino en la segunda parte, cuando Alejo se bastó él solito para desarbolar el sistema defensivo rojiblanco superando una y otra vez a un Balenziaga que no daba abasto y no encontraba el apoyo de ningún compañero. Parecía una broma que el Cádiz pudiera poner contra las cuerdas a un Athletic que había sido infinitamente superior, pero el partido terminó de dar un vuelco con la expulsión de Vesga a veinte minutos de la conclusión.

Es cierto que había más ruido que nueces, pero ocurrió eso que se ha dado en llamar profecía autocumplida. Lo que iba a ser un paseo acabó siendo una tortura con todo el Athletic colgado del larguero durante unos minutos finales angustiosos, en los que no faltó ni un balón al palo en el último instante. Y todo por la vía más elemental: carrera por la banda, centro buscando la cabeza de Negredo, y a ver qué pasa. Marcelino no supo desactivar algo tan sencillo y los relevos que metió tampoco le ayudaron, todo sea dicho.

Se hace muy difícil entender el comportamiento del Athletic. Hubo dos equipos sobre el campo: uno brillante, espectacular y afinado y otro torpe, asustado y penoso, que no dio una a derechas. Es imposible que un equipo capaz de semejante cambio en noventa minutos despierte una mínima esperanza de alcanzar algún objetivo que no sea matar a disgustos a sus seguidores.

Los tres puntos sumados anoche no sirven para renovar la confianza perdida después del fiasco ante el Celta. Hubieran valido si el equipo se hubiera comportado con un mínimo de entereza para seguir explotando las debilidades que evidenció el rival. Bastaba con desenvolverse con el oficio mínimamente exigible o, en su defecto, con emplearse al menos con la misma intensidad que los que estaban enfrente. Pero ni una cosa ni otra. Y ni el gol anulado antes del descanso por no se sabe muy bien qué, ni la expulsión de Vesga justifican el segundo tiempo que perpetraron los rojiblancos, desde un Simón extrañamente inseguro durante todo el partido, hasta un Marcelino que no encontró remedio a ninguno de los males que asolaron al equipo.