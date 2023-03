«Nadie lo ve en el campo y alguien con un telescopio analiza lo que ocurre»

Casi toda la comparecencia de Ernesto Valverde giró sobre la polémica arbitral, el VAR y el gol anulado a Iñaki Williams que pudo dar el empate al Athletic contra el Barcelona. El técnico rojiblanco intentó reflexionar de forma objetiva sobre lo ocurrido en San Mamés, pero no quiso esconder el malestar instalado en el vestuario bilbaíno a raíz de la revisión de la acción. «Lo hemos vivido mal por el desenlace», respondió cuando se le preguntó por cómo había encajado el equipo la interpretación del colegiado Gil Manzano. «No he visto la jugada repetida. Da igual. El VAR vino para corregir errores flagrantes, pero llamar para inspeccionar hasta jugadas anteriores... no sé si eso pertenece al mundo del fútbol. Nadie lo ve en el campo (la infracción del capitán), ni los árbitros ni el juez de línea, y hay alguien con un telescopio que analiza lo que ocurre», lamentó Txingurri.

"No sé si eso pertenece al mundo del fútbol. Es un poco absurdo que nadie lo vea en el campo y que alguien con un telescopio..." 🗣️



Ernesto Valverde opina sobre el gol anulado por el VAR por mano de Muniain #ElPostDeDAZN ⚽ pic.twitter.com/AfdBcW8ray — DAZN España (@DAZN_ES) March 12, 2023 El entrenador del Athletic subrayó que «esto es un espectáculo de masas, pero se aleja del fútbol real», en alusión a la nueva forma de arbitrar e interpretar el juego. Admitió que «estamos enfadados» y recalcó que el equipo está en un momento clave de la temporada porque pelea por «cosas tangibles. Nos tenemos que levantar y pasar el cabreo, mirar hacia adelante. Esto puede ocurrir al revés la semana que viene», dijo en referencia al análisis de las acciones y la aplicación del reglamento. Nada más concluir el choque, Iñaki Williams 'colgó' en sus redes sociales un elocuente «ja, ja, ja, ja» para mostrar su disconformidad con la decisión de Gil Manzano. 🎙️ @AlexBerenguerR



"Estamos haciendo buenos partidos, pero hay que seguir trabajando e intentar hacer las cosas mejor"



"El viernes tenemos que ir a por los tres puntos"#AthleticBarça #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/YBTH0152dG — Athletic Club (@AthleticClub) March 12, 2023 «Preocupa la clasificación» Valverde desvinculó en todo momento lo ocurrido en San Mamés del 'caso Negreira' –«no tiene nada que ver»– y repitió que las actuaciones del VAR semejantes tienen lugar «también en otros campos». Sonrió cuando se le preguntó por su primera Liga ganada con el Barça, la 2017-2018, después de la cual cesó la relación del club blaugrana con el exnúmero dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Recordó que sacaron «14 puntos» al segundo y que ganaron la Copa tras arrollar «5-0 al Sevilla. No había dudas de quién era el mejor equipo», sentenció Txingurri. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) March 12, 2023 El técnico rojiblanco admitió que la «clasificación nos preocupa y nos ocupa. No basta con jugar buenos partidos. Necesitamos ganar». Y también lamentó la falta de contundencia en el área. «El talento para finalizar es caro», aseveró.