«Si fuera candidato, Marcelino sería la mejor solución»

¿Qué balance deportivo hace de sus tres años y medio en el Athletic?

- Nos falta el círculo europeo. Quedan 21 puntos. Llegamos fuertes y sanos a este tramo final. De aquel equipo que recupera Gaizka, casi lo mete en Europa y llega a una final de Copa y de Supercopa hasta ahora, el balance tiene que ser positivo. Somos un rival al que se respeta. El Athletic es capaz de ganar a cualquiera a un partido.

- En 2019 dijo que Europa es fundamental para sostener los contratos de la primera plantilla. ¿Las fichas que paga el Athletic son excesivas o las considera justas, adecuadas?

- Son más justas y adecuadas que hace cuatro temporadas. Se han adaptado. Nuestra obligación es trabajar para que los mejores jugadores, y más si han surgido de Lezama, estén un número importante de temporadas y partidos en el Athletic.

- En agosto de 2019 renovaron a Iñaki Williams hasta 2028. ¿Por qué un contrato tan largo?

- Prorrogamos su contrato (expiraba en 2025). En lo deportivo y clasificatorio, fue un momento delicado para el club. Vimos en riesgo a un activo clave. Tres años y medio después queda claro que ese activo era imprescindible. Ha quedado demostrada la importancia de este jugador, quien, además, tenía sobre la mesa la posibilidad de abandonar el club.

- Hace referencia a una oferta de un club de Inglaterra. ¿La vio? ¿Se la presentaron?

- Sí, nos la trasladaron. Nos trasladaron la posibilidad de que Williams abandonara el Athletic.

- ¿Quiénes?

- Tanto la entidad que tenía interés por el jugador como su representación. En un momento clave para el club apostamos porque Iñaki fuera una parte imprescindible del proyecto. Acertamos en ese momento.

- De la actual plantilla, la junta ha renovado a una docena de jugadores. El último ha sido Balenziaga porque, según Marcelino, no hay nadie abajo que pueda rendir al nivel del guipuzcoano. ¿Esto habla bien de Balenziaga o mal de Lezama?

- Habla muy bien de Balenziaga, que ha sido el último en renovar. Pero también renovamos a Imanol (G

- De Marcos acaba contrato. ¿Le van a ofrecer la renovación?

- Tanto el club como el jugador han hablado en un entorno de confianza, de cómo quieren estar para mantener la relación.

arcía de Albéniz). Ahora tenemos a Yuri, a Balenziaga y a Imanol. Esto supone asegurarnos la competencia en el puesto. Si el jugador llama con fuerza a la puerta, como suele decir Marcelino, tiene la posibilidad de quedarse en la primera plantilla. Lo hemos vivido con media docena de futbolistas. Imanol lo hará, al igual que los jugadores del Bilbao Athletic. Tendrán la oportunidad de ocupar el sitio de un veterano y ganárselo en el terreno de juego.

Balance deportivo «Tiene que ser positivo. El Athletic es capaz de ganar a cualquiera a un partido»

- ¿Qué ocurre con Capa, antes titular y ahora sin minutos?

- Competencia, una plantilla larga, una lesión. No es una situación extraordinaria.

- El aficionado puede pensar que existen otros motivos.

- La situación no es extraordinaria, sino dura para el jugador. Pero es una decisión estrictamente técnica y profesional.

- ¿Se han sentado a hablar con Iñigo Martínez ya que acaba contrato el año que viene?

- No hace falta descubrir la importancia de Iñigo en el organigrama de la plantilla. Jamás he visto a esta dirección deportiva no ocuparse de lo importante y de no asegurar los pilares. Uno de ellos es Iñigo Martínez.

Refuerzos

- ¿Y Marcelino? ¿Le ve más fuera o dentro del Athletic?

- Pienso que la estabilidad de Marcelino en el Athletic puede resultar muy provechosa en la próxima temporada. Si yo fuera candidato pensaría en Marcelino como la mejor solución.

- ¿Los candidatos opinan igual?

- Habría que consultarles a ellos si dan el paso. Ahora que está de moda el término consenso, sería bueno para las candidaturas que se pusieran de acuerdo. Es una recomendación de los que ahora estamos en el club, y es mayoritaria. Es bueno para el Athletic que Marcelino siga.

Sueldos de los jugadores «Son más justos y adecuados que hace cuatro temporadas. Se han adaptado»

- ¿Habrá fichajes en verano?

- A nivel de caja y provisiones, la salud económica del club está demostrada. La capacidad de una junta de valorar este tipo de operaciones es obvia.

- Podría haber refuerzos.

- Si lo decide la próxima junta con su dirección deportiva y lo considera necesario, lo puede valorar, decidir y llevar a cabo. Todos tenemos en la cabeza qué jugadores podrían reforzar este club, pero también que en algunos puestos se consoliden futbolistas durante diez años. No es fácil reforzar esta plantilla.

- ¿Cuál ha sido su peor momento en un campo de fútbol desde que se convirtió en presidente?

- Después de la final contra el Barcelona, aquella tarde-noche, aquel abril, fue muy difícil.

- ¿Y el mejor?

- Los dos partidos de Copa contra el Barcelona, Granada y Real Madrid. Todos son de Copa.