Capa, durante un entrenamiento de la presente temporada. / MANU CECILIO

Athletic Capa agradece el apoyo de la afición «cuando más lo necesitaba» «Gracias a vosotros sigo sonriendo, no me habéis abandonado nunca, me siento muy afortunado» ha publicado el rojiblanco en sus redes sociales tras haber salido a calentar unos minutos ante el Espanyol