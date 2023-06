Capa se despide: «Ser jugador del Athletic ha sido un motivo de orgullo»

Juanma Mallo Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Ander Capa, un futbolista que no ha tenido mucho protagonismo en los últimos años, conoció este martes por la tarde que no continuaría en el Athletic. Y este miércoles ha utilizado las redes sociales para despedirse del club y de la afición. «Ser jugador del Athletic ha sido un motivo de orgullo», escribe un futbolista que, en el verano pasado, firmó un contrato por una temporada, con otra adicional sujeta a un número de partidos. En caso de no alcanzarlo, Ibaigane podía contarle, como así ha ocurrido.

Athleticzales, pic.twitter.com/Jf6FI5GjKD — ANDER CAPA (@AnderCapa) June 7, 2023 La carta que el defensa ha publicado en sus redes sociales dice lo siguiente: «Llegó el momento de poner el punto y final a una de las etapas más bonitas de mi carrera deportiva. Ser jugador del Athletic ha sido un motivo de orgullo y así lo he sentido durante mis 112 partidos como rojiblanco. Gracias a toda la afición por estar a mi lado en los buenos momentos y por mostrarme su apoyo siempre que lo he necesitado. Siempre llevaré a este club en el corazón, pues lo considero mi casa y solo puedo tener palabras de agradecimiento para mis compañeros, los empleados del club y especialmente para esa afición que siempre lleva en volandas a este equipo. Aquí he vivido momentos inolvidables como la Supercopa de 2021, finales de copa y innumerables partidos y victorias en nuestra catedral de San Mamés. Ahora después de 5 temporadas juntos, me toca despedirme de todos vosotros, pero no tengáis duda de que seré un león más y que me alegraré siempre por vuestros éxitos. Un abrazo fuerte y… ¡Aupa Athletic!».