Caparrós, sobre el homenaje que le hizo San Mamés cuando anunció su leucemia: «Me emociono cada vez que lo pienso»

Joaquín Caparrós es uno de esos entrenadores que deja huella allá por donde pasa. Lo hizo en el Athletic, club al que dirigió entre 2007 y 2011 y al que guarda mucho cariño. Tanto, que es socio. Y el club le recompensó todo ese cariño el 14 de abril de 2019, una semana después de anunciar que sufría una leucemia linfática crónica que hoy en día le permite hacer «vida normal». Aquí puedes leer una entrevista en EL CORREO tres meses antes, en enero de 2019, cuando era director deportivo del Sevilla.

Entonces, el Athletic recibía al Rayo Vallecano en San Mamés. Los jugadores saltaron con una camiseta de apoyo al que fuera su míster con la inscripción «Ánimo Joaquín» y La Catedral respondió como mejor sabe hacer: con una sonora ovación que se escuchó hasta en Utrera, localidad natal de Caparrós.

La camiseta de apoyo a Caparrós. Athletic

Ahora, 'Jokin' habla de aquel día en una entrevista con 'Relevo' que puedes leer en este enlace. «Tengo que agradecer a todo el mundo que me respetó, fue muy emotivo. Lo del Athletic fue espectacular... Se me ponen los pelos de punta y me emociono cada vez que lo pienso. Todo un estadio aplaudiendo y los futbolistas sacaron una camiseta conmemorativa».

«Estoy en contra de la palabra jubilación»

Caparrós, que no da por finalizada su carrera a sus 68 años, repasa su extensa trayectoria en los banquillos, donde ha dirigido a 21 equipos. El último, la selección de Armenia. Incluso desliza que pudo haber dirigido a la selección española antes de que firmase Julen Lopetegui y al Atlético de Madrid en la época de Gregorio Manzano.

El andaluz se define como «un entrenador sin equipo. A los entrenadores nos pasa como a los médicos, abogados o militares: no nos jubilamos, nos retiramos. Además, estoy en contra de la palabra jubilación. No me gusta. Es discutible, pero no me gusta. La palabra retirado quiere decir que puedes estar activo en cualquier momento. Hay una expresión que se llama Novolatría, que es culto a lo nuevo por el mero hecho de serlo. Lo nuevo es lo bueno. Y lo que vale es el cambio-cambio. Y eso pasa igual en el periodismo que en el fútbol o en la educación. Todo hay que cambiarlo y, claro, te van apartando porque se creen que lo otro es anticuado. Incluso hasta la terminología utilizada».