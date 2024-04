El capitán del Bilbao Athletic considera «un alivio» el ascenso a Primera Federación

Beñat Gerenabarrena, capitán del Bilbao Athletic, ha califcado con «un alivio» que el filial rojiblanco lograra el ascenso a Primera Federación el pasado fin de semana en Zubieta a falta de tres jornadas para la conclusión de la temporada. «Desde el minuto uno sabíamos que podíamos lograrlo porque, aunque había compañeros con los que no habíamos jugado, todos nos conocíamos, sabemos la capacidades de cada uno y que hacemos un equipo fuerte». A pesar de que a pretemporada no fue la que les gustaría por las derrotas acumuladas «se veía el potencial y que éramos capaces de jugar bien y de pelear cada balón», ha añadido.

El de Lekeitio ha admitido que después de todo lo que ocurrió el año pasado con el descenso y por cómo fue todo, subir de categoría «sabe un poco mejor». Esta temporada les ha servido de mucho. «Ha sido de gran ayuda para coger la confianza que necesitábamos y volver al sitio al que de verdad creemos que podemos dar un buen nivel. Tenemos muchos ganas».

Respecto a su situación personal ha destacado que está «muy feliz» en Lezama. «Muy contento con todo lo que me está pasando. El club me ha transmitido mucha confianza durante los años que llevo, y lo ha vuelto a hacer este año con la renovación. Estoy dispuesto a darlo todo en el equipo que esté y donde me toque».