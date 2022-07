Athletic Carlos Gurpegi seguirá al frente del Basconia El ex jugador y ahora entrenador de Andosilla continuará dirigiendo al segundo filial rojiblanco

Son semanas de muchos cambios en Lezama tras la entrada de Jon Uriarte como nuevo presidente del Athletic. Como es habitual en estos casos, todo se pone patas arriba y hay un gran baile de nombres en torno a toda la estructura deportiva. No obstante, no habrá sorpresas en el banquillo del Basconia. Fuentes consultadas por este periódico han confirmado que Carlos Gurpegi seguirá dirigiendo al segundo filial rojiblanco. El acuerdo es total y el club no tardará en hacerlo oficial.

Carlos Gurpegi siempre ha continuado ligado al Athletic desde que colgara las botas en verano de 2016 como ilustre capitán tras quince temporadas en el primer equipo. Ese mismo año fue parte del staff técnico de Ernesto Valverde, quien ahora ha regresado en la que es su tercera etapa como entrenador. Al término de dicha campaña, cumplió diversas funciones en Lezama como embajador o de atención personalizada a los canteranos. Sin embargo, su verdadera trayectoria en los banquillos dio comienzo el pasado curso.

El de Andosilla fue elegido segundo entrenador del Bilbao Athletic para ejercer de mano derecha de Imanol de la Sota en ese momento. Los malos resultados dejaron al segundo equipo en una situación límite, en puestos de descenso de Primera RFEF. Por lo tanto, decidieron cesar a Imanol de la Sota del cargo, ascendiendo así Patxi Salinas desde el Basconia, que logró encauzar la situación y lograr la permanencia tras una brillante segunda vuelta, con números de play-off.

Fue en ese momento, en diciembre de 2021, cuando la dirección deportiva decidió que Gurpegi asumiera las riendas del Basconia, gozando este de su primera experiencia como primer entrenador. Desde que se hizo con el mando, el cuadro basauritarra registró diez vitorias, seis empates y cinco derrotas. Números que le bastaron para mantener la quinta plaza y clasificarse al play-off de ascenso, donde fueron eliminados a primeras de cambio por un Beasain que terminó promocionando a Segunda RFEF.