Carlos Martínez elogia al Athletic

Su voz es sinónimo de fútbol. Carlos Martínez lleva más de 30 años narrando los partidos en Canal Plus. El locutor, que recientemente estuvo en Bilbao, ha recordado cómo se sintió al terminar el partido de vuelta de semifinales de Copa entre el Athletic y el Atlético de Madrid en San Mamés.

«Ese día volví a sentir muchas cosas que yo he sentido narrando partido del Athletic, porque en este mundo actual en el que parece que si no consigues meterte en una cosa tan grande como la Superliga, estás fuera y estás condenado a la desaparición, al fracaso, a la ruina... ese día tenía bastante claro ya que no era verdad la tesis. Ese día se demostró que esa tesis no es real», explica el veterano periodista.

En un vídeo compartido por el Athletic, Martínez elogia al club rojiblanco, a su afición y a su filosofía. «El Athetic se puede permitir el lujo de tener un estadio mavillosamente moderno a la altura de cualquiera en el mundo, con una afición que llena gradas a reventar, que hace un clima durante ese partido que ayuda al equipo a pasar la eliminatoria para llegar a una final», expone.

Asimismo, elogia ese «modelo con gente de la tierra». «No hay que irse a Tombuctú, se puede tener un modelo cercano y competir al máximo nivel», sostiene el periodista, quien subraya que el equipo rojiblanco «es un referente». «Si con estos mimbres se puede hacer tal cesto, los aires de grandeza no son del todo necesarios», subraya.