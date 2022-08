A Carmelo Navarro (Murcia, 63 años) el difunto Michael Robinson le hizo el mejor regalo. Le puso un mote. En una de sus primeras retransmisiones en Canal+ se refirió al central del Cádiz (1987-1994) como el Beckenbauer de la Bahía. «El 70% de la gente no me llama Carmelo (su nombre futbolístico). Me llaman el Beckenbauer de la Bahía. Es algo

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión