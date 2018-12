La carta de fin de año de Elizegi: «¡A todos los corazones rojiblancos les pedimos que latan fuerte en 2019!»

La carta de fin año de Elizegi

Se cierra un año diferente, difícil de olvidar.

Han pasado muchas cosas en la familia Athletic en estos doce meses.

No podemos olvidar en estas fechas a los que nos han dejado y no estarán con nosotros en San Mamés el próximo año, goian beude.

Un detalle para Kepa Junkera y para todos los Athleticzales a los que, en estos momentos, la salud les exige un esfuerzo, desde mañana mismo: mucha fuerza.

Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitar por su esfuerzo a todas las familias Athletic, de nuevo, nuestra filosofía única, que permite hacer historia cada día, cada mes y cada año a cada plantilla del Athletic Club, empezando por el equipo femenino y hasta el último alevín rojiblanco.

Por supuesto, no puedo olvidar que hace unas horas los socios y socias del Athletic participamos en una convocatoria electoral para renovar nuestra junta directiva.

Podíamos poner el foco en los resultados, pero me gustaría hacer hincapié y centrar este mensaje en desear un feliz año, Urte berri on, paz y salud, mucha salud, a todos y cada uno de las socias y socios, votaran o no en Ibaigane el 27 de diciembre, votaran a una u otra candidatura, trabajaran para una u otra y, por supuesto, a los socios y socias que formaron parte de ambas, a todos me gustaría mandaros el más fuerte de los abrazos.

Permitidme personalizar este deseo de salud y buen año en Don Alberto Uribe-Echevarria y en el anterior presidente del Athletic Don Josu Urrutia Telleria, solo os puedo desear el mejor 2019 posible en lo personal y en lo profesional.

El Athletic es un Club de corazones, plurales en raza, ideología o condición alguna, todos vuestros latidos son bienvenidos, solo os pedimos que compartáis nuestra forma de entender el deporte del fútbol, compitiendo con los nuestros, con los de casa.

¡A todos los corazones rojiblancos, estén donde estén, solo les pedimos que latan fuerte en 2019, muy fuerte!

Por supuesto, sostener y reforzar un deseo especial para las plantillas deportivas profesionales de nuestro Club. Nuestra ilusión para 2019 está puesta en vuestra ilusión por mejorar y competir, sabemos que es vuestro mayor deseo dibujar un año especial para todos.

No quiero olvidar a ninguno de los trabajadores y trabajadoras de la familia rojiblanca, hasta el más modesto de los puestos todos somos imprescindibles para este nuevo trayecto de doce meses.

En Bilbao, Bizkaia y Euskadi algunos corazones no son rojiblancos, pero defienden otras disciplinas deportivas y otros colores desde el esfuerzo y los valores, no les olvidamos en nuestros deseos.

Sería injusto olvidar a nuestros rivales, mandamos desde el Athletic Club un deseo de salud para todos los que en 2019 se encuentren al otro lado del terreno de juego.

Zorionak eta Urte berri ONENA!

Aitor Elizegi, presidente