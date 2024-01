«Si ha sido censurado, ha sido censurado fuera. Dentro no», dice Valverde sobre el goleador Paredes

«Ya me preguntaba cuándo llegaría», confesó Aitor Paredes tras firmar su primera diana como jugador del Athletic. Ha tenido que esperar 36 partidos. «Me he visto sólo y me he dicho vamos a tener un poco de tranquilidad». Así resumió el central de Arrigorriaga cómo remató con la derecha el excelente centro que le colocó Ander Herrera.

«He intentando echarla lo más lejos del portero y por suerte ha ido cerca del palo y ha entrado. No ha sido ningún golazo, pero estoy muy contento». «Marcar por fin con mi Athletic es un orgullo. Es una felicidad terrible», añadió.

Paredes apareció al inicio de campaña como una solución de emergencia ante la marcha de Iñigo Martínez y la lesión de Yeray. Se vio en el centro de las críticas tras una mala racha de goles encajados. «Si ha sido censurado, ha sido censurado fuera, dentro no. Hace apenas año y medio estaba en Primera RFEF. Los jugadores no se hacen de repente.Deben tener un recorrido. El fútbol no es el mejor de los sitios para tener paciencia», le defendió Valverde. «Es un gran jugador, un futbolista de Primera. No tengo ninguna duda. Antes tampoco la tenía», zanjó su entrenador. No le falta razón. Está dando un nivel muy superior al que se esperaba de él.

«Pasar de Primera RFEF a Primera no es fácil. Hace falta un tiempo de adaptación. Por suerte he podido ver lo que es la Primera en muchos partidos viéndolo desde el banquillo y aprendiendo de Yeray, de Iñigo Martínez y de Vivian. Cuando he salido he podido tener esa experiencia. Cada vez voy a mejor y me siento más cómodo», resumió. Paredes se reivindica con su rendimiento. «Llevamos nueve partidos sin encajar goles. Ese dato habla bien de nuestro trabajo», mantiene.

500 partidos de Valverde

«Para nosotros era importante empezar así el año». Hemos venido a hacer nuestro partido e intentar dominarlo y lo hemos conseguido en gran parte. Estamos bien. Hemos hecho el partido que nos convenía. Es importante mantener el nivel de ambición». Ernesto Valverde, que ayer cumplió 500 partidos en la Liga, se felicitó así por el nivel de sus jugadores y su respuesta a la baja de su mejor jugador de la primera vuelta, Iñaki Williams. «Estamos contentos. Son números importantes y hay que hacerlos valer, pero nos queda un montón por delante. Queremos nutrirnos de la confianza que nos ha dado este triunfo y seguir sumando».

La decepción de Quique

Malísimo estreno de Quique Sánchez Flores en el Sánchez Pizjuán. La realidad del Sevilla es que su lucha está en evitar el descenso. El entrenador percibe un ambiente depresivo. «Los chicos van a salir hacia adelante, no tengo ninguna duda. Ahora bien, están en una situación complicada, donde la confianza no recorre nuestro vestuario y no es fácil convencer a todo el mundo de que haga lo mismo. Cuando las cosas no salen, los chicos tienden a desordenarse, lo cual es bastante comprensible, pero está en nuestra tarea que estas cosas no ocurran», indicó.