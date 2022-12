El cerebro del Sestao es becario en el Athletic

Gorka Garai (Mungia, 25 años), centrocampista del Sestao, irá dos días después del derbi copero de mañana en Las Llanas a trabajar a Lezama. La víspera y el día siguiente serán sus jornadas de fiesta: el martes se dedicará a concentrarse en el partido y el día siguiente lo tiene reservado para la comida navideña del equipo. En el club verdinegro es el cerebro. En las instalaciones rojiblancas, un becario.

"Cuando él funciona, el equipo funciona", destacan en Las Llanas. A Lezama llegó en noviembre a través de Lanbide como becario del programa Investigo, financiado por la Unión Europea, y que fomenta la contratación de jóvenes. Garai presenta un brillante currículo formativo: doble grado en Deusto de Administración y Dirección de Empresas y Programa de Desarrollo Directivo, master a distancia en Big data y niveles de C-1 (usuario competente) de euskera e inglés. Busca entrar en el mercado laboral. El pasado año trabajó en Inkoa, una empresa de ingeniería y consultoría en Erandio y ahora lo hace como becario en el Athletic.

En Lezama no tiene contacto con los que serán sus rivales mañana, que hacen su vida en las instalaciones en un edificio propio para ellos. Hasta el próximo noviembre Garai desarrollará su labor en la administración de la ciudad deportiva, situada en otra zona.

"Estoy encantado porque uno mis dos pasiones, lo que he estudiado y el fútbol. Me dedicó a aprender de todos y hacer todo lo que me digan", explica. En su día a día, aborda tareas relacionadas con los ámbitos deportivo, de gestión o administración de eventos. "Lo que toque", resume el becario.

Está encantado con el trato que le dan y con las facilidades que se le ofrecen. Tiene un horario flexible con opciones de teletrabajar y en el que "el Sestao es lo principal".

Es muy difícil encontrar a alguien en el fútbol vizcaíno que no haya tenido o tenga relación con el Athletic. Son muchos los hilos que unen a Garai al club rojiblanco.

No había nacido cuando se cosió el primero. Su padre, Eneko, montó en la gabarra con la que el Athletic festejó el doblete de la campaña 1983-84. Se lo ganó por derecho propio. Jugaba entonces en el juvenil rojiblanco, dirigido por Nico Estéfano. Aquellos muchachos se proclamaron campeones de España y el club, para homenajear a sus canteranos -el Bilbao Athletic había quedado subcampeón en Segunda A- les hizo un hueco en la nave de la fiesta. Su progenitor llegó hasta el Bilbao Athletic para militar después en el Villarreal (cedido durante la mili), Arenas, Alavés y Mungia.

Su hijo llegó a Lezama desde la ikastola Larramendi con nueve años. Se fue a los veinte tras jugar en el Basconia. Atrás queda el recuerdo de haber compartido vestuario con Unai Simón, Vivian, Villalibre, Unai Nuñez, Córdoba, Morcillo, Zarraga o Iñigo Vicente. Tras pasar por el Leioa se atrevió con la aventura de ir al filial del Las Palmas.

De nuevo en Bizkaia, regresó al Leioa antes de llegar dos campañas atrás al Sestao, en donde está entusiasmado. "Es un club distinto. Tiene mucha masa social y mucha gente apoyando. Son del Sestao y luego del Athletic".

Además de exjugador y becario, es socio del club rojiblanco desde "los tres o cuatro años". También está feliz con lo que ve desde su localidad de Sur alta. "Este año me transmite otra cosa. Disfruto más cuando voy al campo. Veo un equipo más vertical, que roba más alto", elogia.

Garai no se toma la eliminatoria como una fiesta en la que poder hacerse con una camiseta rojiblanca. Todo lo contrario. Quiere apretar las tuercas al Athletic. "Lo vamos a dar todo y vamos a competir el partido para hacer todo lo posible por ganarlo".

Tiene un sueño. "Veo posible ser profesional. Mi día a día es ser futbolista: me cuido en alimentación, en descanso....". Más adelante le gustaría trabajar en la administración del club, como hace ahora de becario. "Me encantaría un futuro vinculado al mundo del fútbol para unir mi pasión y mi formación".