La clave: los rojiblancos ganaron todos los duelos

1 Presión constante en la salida de balón de la Real, que sufrió mucho para crear juego

Desde el saque inicial se comprobó que Marcelino había transmitido a los rojiblancos la consigna de que presionaran sin descanso la salida de balón de la Real Sociedad. Con dos objetivos: que sintieran en todo momento la incomodidad y también para tratar de aprovechar alguna mala entrega cerca del área que les abriera el camino del gol. Los guipuzcoanos no suelen manejarse mal en estos escenarios porque tiene futbolistas para romper líneas con relativa facilidad, pero lo cierto es que la estrategia del Athletic dio resultado y no les quedó más remedio que recurrir en numerosas ocasiones a los pelotazos. Sólo cuando Silva lograba entrar en juego los hombres de Imanol Alguacil se soltaban algo e intentaban ir hacia arriba. El canario ya no es lo que fue, pero cuando aparece su calidad sus compañeros viven mucho mejor.

2 El Athletic está reñido con los penaltis: ha fallado cuatro de los últimos seis lanzados

El Athletic está reñido con los penaltis esta temporada. No ha sido nunca un equipo especialmente efectivo desde los siete metros, pero lo de este curso es para hacérselo mirar. Su lanzador más fiable era Muniain, que había convertido los dos que había tirado. Pero anoche Remiro -que en Anoeta cometió un error garrafal que supuso el empate del Athletic con gol de falta desde pamplonés- le ganó la partida al capitán y le sacó la pelota con una gran estirada. Peor les ha ido desde la pena máxima a Raúl Garcñía y Berenguer. Han tirado un penalti cada uno y los han fallado. En total, los rojiblancos han lanzado seis en lo que va de curso y han errado cuatro. Es una estadística a tener muy en cuenta porque la mayoría de los partidos suelen terminar en resultados cortos y con tanta igualdad ser fiable desde el punto de castigo es muy importante.

3 Vencedor vuelve cinco semanas después de su lesión en Mendizorroza

Excelente noticia para el Athletic y Marcelino en el minuto 63 con el regreso de Unai Vencedor cinco semanas después de su lesión en el partido de Liga en Mendizorroza. Después de muchas pruebas el técnico asturiano había encontrado en Vencedor y Dani García a la pareja perfecta en el centro del campo. El guipuzcoano, recién renovado y pieza determinante en el proyecto de Marcelino, ha coincidido en la medular con Vesga, Zarraga e incluso Petxarroman desde la lesión del bilbaíno. Es más que probable que el de Zumarraga y el de Rekalde vuelvan a convertirse en el bastión que necesitan los leones en el círculo central.

4 Los locales siempre fueron mejores,intensos y con máxima entrega

Los futbolistas del Athletic fueron mejores que los de la Real Sociedad en todas las zonas del campo. De hecho, ganaron los duelos determinantes en defensa y en ataque para acabar arrollando a los donostiarras. Los leones siempre llegaban antes a los balones divididos, se adelantaban a los rivales en las segundas jugadas, sacaban provecho a las acciones a balón parado, salían airosos de los choques y aprovechaban como nunca los espacios... Cuatro goles en veinte minutos sintetizaron una superioridad incontestable.

5 El Athletic camina firme hacia Europay está a dos puntos del Villarreal

Europa estaba en juego en San Mamés y los rojiblancos tenían claro que subirse a ese tren pasaba por superar al vecino. La victoria es oro molido. Los rojiblancos son octavos en la clasificación a un solo punto de la Real Sociedad y a dos del Villarreal, equipo que marca ahora mismo la zona europea.