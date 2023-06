El club comunica a Capa que la próxima semana decidirá su futuro

El Athletic ha comunicado a Ander Capa que su futuro se resolverá la próxima semana. Así se lo indicó el director deportivo rojiblanco, Mikel González, al agente del lateral derecho, Xabier Eskurza, es una reunión que mantuvieron el viernes en Lezama.

Capa firmó por dos años con la junta directiva de Jon Uriarte. Sin embargo, el contrato incluía una cláusula por la cual el club puede darle la baja sin que juegue la segunda temporada si no disputa 16 partidos en la actual, como así ha sucedido.

Por tanto, es el club quien tiene la palabra. Si quiere que siga, lo hará. Si no, irá fuera. El plazo que se da el club para resolver su futuro apunta a que aún no está decidido pese a que el propio jugador da por hecho que no seguirá y de hecho ya ha comenzado a sondear las posibilidades que le ofrece el mercado.

Zarraga sin acuerdo

Otra de las decisiones que debe tomar el Athletic es resolver el futuro de Zarraga. El centrocampista tiene una oferta del club, que considera insuficiente.

Las dos partes volverán a hablar del asunto, pero tal y como están las cosas hay muchas opciones de que abandone el club. El Mallorca ya le ha pedido que se ponga en contacto con ellos si se da este caso.