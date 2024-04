Los colegios ofrecen la tarde libre a sus alumnos para ver la gabarra

Iñigo Fernández de Lucio Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Martes, 9 de abril 2024, 01:07 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

No todos los días se ve la gabarra navegando por la ría. La cita es histórica, pero coincide con el final de la jornada escolar. El Departamento de Educación ha dejado en manos de los centros educativos la posibilidad de restringir o adaptar el horario. Y no pocos han decidido suspender las clases del jueves por la tarde –pese a los problemas de conciliación familiar que ello supone– por un doble motivo. Primero, como es lógico, para que los aficionados más jóvenes puedan ver a los leones surcar el Nervión. Y segundo, porque, sencillamente, no les queda más remedio.

Es el caso de los centros situados en el extrarradio de la capital vizcaína y que tienen mucho alumnado de Bilbao o alrededores que acuden a diario en coche o autobús: Urdaneta, Lauro o Munabe, en Loiu; Askartza, en Leioa; Lauaxeta, en Amorebieta; el Liceo francés, en Zamudio... También Jesuitinas y Jesús María, ambos ubicados en Artxanda, el colegio Alemán o la ikastola Begoñazpi están en una situación similar. Noticia relacionada En 1984 se suspendieron las clases en Bizkaia. ¿Qué pasará este jueves? Lorena Gil Los cortes de tráfico han obligado a estos centros a adelantar la salida de clase para garantizar que todos los estudiantes pueden llegar a casa. La mayoría han organizado la salida de Secundaria y Bachillerato en torno a las 12.30, sin comer, y la de Infantil y Primaria sobre las 13.30, en este caso con servicio de comedor. Muchos fueron previsores y ya exploraron alternativas antes de Semana Santa. Autobuses Soleto, empresa que da servicio a varios de ellos, tiene previsto movilizar para la cita los cuatro vehículos que suele tener de recambio, ya que «todos los colegios querrán salir a la misma hora», explican fuentes de la compañía. En cualquier caso, no todos los colegios, institutos e ikastolas se encuentran en la situación de que su alumnado se desplaza en autobús (de hecho, muchos centros públicos no tienen clase el jueves por la tarde, por lo que la gabarra no les afecta). Miles de escolares van a clase a pie o en metro. En esos casos, explican diversos directores consultados, la indicación que les ha hecho llegar inspección educativa es que no se puede cerrar el colegio. A fin de cuentas, habrá alumnos que no quieran o no puedan ir a ver la gabarra. Y los centros deben garantizar el derecho a la educación. «Manga ancha» Lo que sí harán estos centros es tener «manga ancha». Lo único que pedirán a las familias es que avisen con antelación y que los chavales lleven un justificante. Así sucederá, por ejemplo, en el colegio Santa María, de Portugalete, en Berrio-Otxoa, de Bilbao, o en el centro público Gurutzeta, de Barakaldo. Además, apenas se impartirá materia y tampoco habrá exámenes ni extraescolares. Los clubes deportivos también han suspendido entrenamientos. La fiebre por ver la gabarra alcanza también a las academias. Alguna, como la Oxford Language School, envió ayer una circular a las familias para informar de que el jueves no habrá clase a partir de las 15.30. «De esta forma podremos disfrutar (sin remordimientos) de un día único que no se repetía desde hace 40 años», reza el texto. Eso sí, la clase perdida se podrá recuperar en junio. Por su parte, la Universidad de Deusto cerrará sus instalaciones (incluyendo edificios, CRAI, zonas exteriores y parkings) a las 14.30 horas «debido a las circunstancias extraordinarias que se producirán en el entorno del campus de Bilbao» y retomará su actividad con normalidad el viernes.